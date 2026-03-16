Cảnh giác bẫy lừa combo du lịch giá rẻ trước mùa cao điểm

Thủ đoạn tinh vi với mã đặt chỗ thật nhưng vé lại “ảo”

Mùa du lịch 2026 đang nóng lên cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo du lịch xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Các đối tượng thường quảng cáo các combo vé máy bay, khách sạn hoặc tour du lịch giá rẻ từ 30% đến 50% so với thị trường nhằm đánh vào tâm lý săn ưu đãi của người dùng.

Theo cảnh báo từ Chongluadao.vn, một trong những chiêu trò tinh vi nhất hiện nay là sử dụng mã đặt chỗ hàng không (PNR) có thật để tạo lòng tin với nạn nhân. Các đối tượng vào website chính thức của hãng bay để đặt vé nhưng cố tình bỏ qua bước thanh toán. Sau đó, mã đặt chỗ được gửi cho nạn nhân để kiểm tra trên hệ thống.

Khi thấy mã đặt chỗ hiển thị hợp lệ, nhiều người lập tức chuyển khoản để “giữ vé”. Tuy nhiên, do vé chưa được thanh toán thực tế nên hệ thống sẽ tự động hủy sau 12 đến 24 giờ, trong khi kẻ lừa đảo đã biến mất cùng số tiền của nạn nhân.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập fanpage tích xanh giả mạo hoặc mua lại các trang mạng xã hội có sẵn lượng người theo dõi, sau đó đổi tên thành các thương hiệu du lịch, resort uy tín. Chúng chạy quảng cáo rầm rộ với các suất “ngoại giao” hay vé “giờ chót” giá rẻ để tạo áp lực buộc khách hàng phải chuyển tiền ngay.

Anh H., một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết đã chuyển hơn 6 triệu đồng đặt vé máy bay đi du lịch sau khi được gửi mã đặt chỗ kiểm tra trên hệ thống. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, mã đặt chỗ bị hủy và người bán chặn toàn bộ liên lạc.

Một trường hợp khác là chị L., sống tại Hà Nội, đặt combo du lịch qua một fanpage quảng cáo giảm giá gần 40%. Sau khi chuyển khoản gần 15 triệu đồng để giữ phòng khách sạn và vé máy bay, chị mới phát hiện trang này là fanpage giả mạo và toàn bộ thông tin liên hệ đã biến mất.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia

Theo các chuyên gia an ninh mạng, nguyên nhân khiến các vụ lừa đảo du lịch gia tăng là do tội phạm lợi dụng tâm lý ham ưu đãi của người dùng, đặc biệt trong mùa cao điểm. Chỉ cần những lời quảng cáo hấp dẫn và thông tin đặt chỗ có vẻ “hợp lệ”, nhiều người đã vội vàng chuyển tiền mà không kiểm chứng kỹ.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết phần lớn các vụ lừa đảo du lịch không cần kỹ thuật tấn công phức tạp. Thay vào đó, kẻ gian chủ yếu khai thác yếu tố tâm lý, khiến người dùng tự nguyện rơi vào bẫy.

Theo ông Sơn, ngay cả các fanpage có dấu tích xanh cũng có thể là giả vì đối tượng có thể mua lại fanpage cũ rồi đổi tên thành doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, nhiều website lừa đảo được thiết kế giống hệt các công ty lữ hành lớn, sử dụng tên miền gần giống như .com.vn hoặc .net để đánh lừa người dùng.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi giao dịch, đồng thời không chuyển tiền khi chỉ mới có mã đặt chỗ mà chưa xuất vé chính thức. Người dùng cũng có thể tra cứu độ tin cậy của website tại tinnhiemmang.vn do Bộ Công an quản lý.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản nhận tiền, lưu giữ toàn bộ bằng chứng giao dịch và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý. Theo các chuyên gia, việc nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin trước khi thanh toán vẫn là biện pháp quan trọng nhất để tránh trở thành nạn nhân của các bẫy lừa du lịch trên không gian mạng.