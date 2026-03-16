Được công ty cho thêm tiền đổ xăng, làm online vì chi phí đi lại tăng

Giữa lúc giá xăng dầu trong nước có nhiều thay đổi, nhiều nhân sự đã kịp thời được công ty hỗ trợ bằng nhiều cách để giảm bớt áp lực.

"Căn cứ vào tình hình biến động giá xăng dầu trên thị trường thời gian gần đây có xu hướng tăng cao, nhằm hỗ trợ và chia sẻ một phần chi phí đi lại với nhân viên, ban quản lý khách sạn thông báo hỗ trợ chi phí xăng xe với mức 200.000 đồng/người".

Trần Ngọc Khánh (sinh năm 2000) nhận được hàng nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận "xin vía" khi khoe thông báo nhận được từ khách sạn Minerva Premium Hotel (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi cô đang làm việc.

Nhiều công ty, cơ quan có chương trình hỗ trợ nhân viên trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Hôm 11/3, tất cả nhân viên khách sạn, 27 người, ngay lập tức nhận được khoản chi "hỗ trợ xăng xe" bằng tiền mặt, bao gồm cả một người sử dụng xe máy điện.

"Tôi thực sự bất ngờ và thích thú trước khoản hỗ trợ này. Đây không chỉ là khoản bù đắp chi phí đi lại, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực từ phía doanh nghiệp", Ngọc Khánh nói với Tri Thức - Znews.

Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động, giống nơi Ngọc Khánh làm việc, nhiều công ty, cơ quan đã nhanh chóng có các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ tương tự với nhân sự. Điều đó phần nào giúp người lao động giảm bớt áp lực chi tiêu và cảm nhận rõ hơn sự đồng hành từ nơi mình làm việc.

"Tặng nóng" tiền đổ xăng

Ngọc Khánh chia sẻ vì đặc thù ngành dịch vụ, cô và đồng nghiệp không thể làm việc online để đối phó giá nhiên liệu tăng. Hàng ngày, cô phải di chuyển khoảng 7 km từ nhà đến chỗ làm, cộng thêm 3 buổi/tuần đi dạy thêm với quãng đường hơn 10 km.

"Vẫn chiếc xe, loại xăng đó mà số tiền mỗi lần phải đổ xăng thay đổi liên tục", Khánh nói.

Nữ nhân viên khách sạn cũng cho biết khoản tiền hỗ trợ xăng xe được chính quản lý chí nhánh cô bỏ tiền túi ra. Đây là khoản cộng thêm trong tháng 3, nếu trong thời gian tới giá xăng vẫn còn nhiều biến động, quản lý sẽ có những biện pháp hỗ trợ khác hoặc tiếp tục chương trình tặng tiền.

Tương tự, hôm 11/3, Công ty TNHH may Đông Thịnh Hưng (tỉnh Ninh Bình) cũng ra thông báo cộng thêm trực tiếp 200.000 đồng tiền hỗ trợ đi lại cho hơn 150 cán bộ công nhân viên trong tháng 3. Nhân viên không cần chứng minh phương tiện để được nhận khoản tiền này.

Anh Trần Đức Tiến, đại diện công ty, cho biết đơn vị vốn có khoản chi xăng xe cho mỗi nhân sự là 300.000 đồng/tháng. Nhằm chia sẻ thêm với người lao động trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, công ty quyết định nâng số tiền lên 500.000 đồng.

"Sau khi có thông báo, các cán bộ công nhân viên tỏ ra rất hào hứng và chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều", anh Tiến nói, cho biết thêm chương trình có thể tiếp tục sang các tháng tiếp theo nếu tình hình giá xăng dầu chưa được ổn định.

Trước đó từ cuối tháng 2, giá xăng dầu trong nước đã tăng 30-40%, có thời điểm xăng RON 95 chạm mốc 29.000 đồng/lít, xăng E5 RON 92 vượt 26.000 đồng/lít (sau kỳ điều hành tối 10/3) và tiếp tục biến động trong các ngày 11, 12/3.

Đến ngày 14/3, ở kỳ điều hành mới nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giữ nguyên giá bán lẻ tối đa của các mặt hàng xăng dầu trong nước so với kỳ điều hành ngày 12/3. Đây cũng là kỳ điều hành thứ 5 trong 5 ngày liên tiếp của cơ quan quản lý.

Theo đó, giá bán lẻ tối đa xăng E5 RON 92 vẫn được giữ ở mức 22.504 đồng/lít; còn xăng RON 95 có giá 25.575 đồng/lít. Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được giữ nguyên trong kỳ điều hành này, bao gồm dầu diesel bán ra 27.025 đồng/lít và dầu hỏa có giá 26.932 đồng/lít, dầu mazut giá 18.661 đồng/kg.

Làm online, khuyến khích dùng xe điện, xe đạp

Nguyễn Hương (28 tuổi, Hà Nội) hiện làm biên tập viên nội dung cho một doanh nghiệp truyền thông, chủ yếu phụ trách đăng bài trên fanpage, viết content và các bài PR.

Nguyễn Hương xin làm việc từ xa để tiết kiệm chi phí đi lại những ngày qua.

Bình thường, lịch làm việc của Hương khá linh hoạt, 3 buổi mỗi tuần lên văn phòng, 2 buổi làm online tại nhà. Quãng đường từ nhà đến công ty khoảng 12 km, cô di chuyển chủ yếu bằng xe máy nên khá xa.

Vào ngày 10/3, khi giá xăng tăng lên mức 29.000 đồng/lít, Hương chủ động đề xuất với cấp trên cho phép làm việc hoàn toàn online trong thời gian giá nhiên liệu biến động mạnh.

“Trong một tuần, giá xăng thay đổi liên tục nên tôi chủ động xin làm online. Công việc của tôi cơ bản có thể làm từ xa nên không nhất thiết phải tới công ty”, Hương giải thích.

Theo cô, việc làm việc tại nhà giúp cô giảm đáng kể chi phí đi lại. Đến ngày 14/3, khi giá xăng RON 95 thường sử dụng đã giảm xuống còn khoảng 25.000 đồng/lít, Hương dự định quay lại lịch làm việc cũ từ tuần này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Cương, giám đốc Công ty May mặc XNK (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), cũng nhận được phản ánh từ nhiều cán bộ, công nhân rằng giá xăng tăng khiến chi phí đi lại hàng ngày đội lên, mong muốn công ty có thêm khoản hỗ trợ.

Trước những ý kiến này, công ty ra thông báo cho biết đã ghi nhận và đang xem xét. Trong thời gian chờ đợi, doanh nghiệp cũng khuyến khích cán bộ, công nhân lựa chọn các phương tiện di chuyển tiết kiệm hơn.

“Chúng tôi khuyến khích cán bộ, công nhân nếu có điều kiện thì đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng xe điện để giảm bớt chi phí đi lại”, ông Cương chia sẻ.

Vị giám đốc cũng cho biết giá xăng tăng không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ nhân viên mà còn làm đội chi phí sản xuất của công ty, đặc biệt là chi phí vận chuyển hàng hóa và các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất. Vì vậy, công ty sẽ cố gắng cân đối và đưa ra phương án phù hợp.

