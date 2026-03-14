Đá rơi làm gãy thanh ray, đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn

Đá từ trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy thanh ray, làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Hạo Nhiên

Ngày 14/3, theo thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng bị trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, tàu hàng ký hiệu AH1, đầu máy D18E 604 khi lưu thông đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì xảy ra sự cố trật bánh. Vị trí này thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Ghi nhận ban đầu cho thấy 3 trục đầu máy đã bị trật khỏi đường ray, khiến đoàn tàu dừng lại trên tuyến. Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo và đứt gãy, làm đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển.

Thanh ray bị gãy khiến đoàn tàu bị trật bánh.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để kiểm tra hiện trạng và triển khai phương án khắc phục. Công tác bảo đảm an toàn khu vực tuyến được thực hiện đồng thời với việc đánh giá mức độ hư hỏng của kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân ban đầu được xác định do đá trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống đường ray, làm gãy thanh ray tại vị trí tàu chạy qua. Sự cố này khiến đoàn tàu trật bánh và làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Để bảo đảm việc đi lại của hành khách, ngành đường sắt đã triển khai phương án chuyển tải tại khu vực ga Đà Nẵng. Đại diện Đội khách vận ga Đà Nẵng cho biết hành khách đi tàu từ ga Đà Nẵng được bố trí trung chuyển bằng phương tiện khác đến ga Lăng Cô (TP. Huế) để tiếp tục hành trình.

Theo dự kiến, có khoảng 4 đoàn tàu thuộc diện phải tổ chức chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của sự cố. Mỗi đoàn tàu có khoảng 100 đến 150 hành khách.

Cùng với việc tổ chức chuyển tải, các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục hiện trường nhằm sớm khôi phục hoạt động bình thường của tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân.

Xem thêm video va chạm kinh hoàng khi tàu SE8 đâm gãy đôi xe đầu kéo.
Bài liên quan

Xã hội

Muôn kiểu vượt gác chắn đường sắt bị CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt

Bên cạnh việc xử lý vi phạm trực tiếp, CSGT Hà Nội còn sử dụng máy quay để ghi hình, xử phạt nguội các trường hợp tài xế cố tình vượt gác chắn đường sắt.

20h ngày 3/3, tổ công tác do Đại úy Trần Xuân Lâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn từ Ngọc Hồi đến Văn Điển, Hà Nội).
Cảnh sát nhận định, vào buổi tối, nhiều người có tâm lý chủ quan, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt với đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT xử nghiêm vi phạm đường sắt, kể cả… người đi bộ

Từ “mệnh lệnh” của lãnh đạo C08, lực lượng CSGT TP HCM đã bố trí lực lượng tuần tra xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông đường sắt gia tăng do vi phạm tại các đường ngang có cần chắn tự động, Cục CSGT (C08) chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các tỉnh thành (PC08) trên toàn quốc có đường sắt đi qua bố trí lực lượng quay camera ghi nhận tất cả các trường hợp không chấp hành đèn, cần chắn để phạt nguội; đồng thời cũng sẽ có CSGT xử lý trực tiếp các trường hợp ôtô, môtô, xe đạp, kể cả người đi bộ vi phạm.

CSGT Đội Rạch Chiếc ra quân xử lý vi phạm ATGT đường sắt phạt trực tiếp lẫn ghi hình camera phạt nguội.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hình sự vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án vi phạm giao thông liên quan vụ va chạm giữa ô tô và tàu SE8 tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, làm hư hỏng tàu và gây thương tích.

Ngày 08/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ tai nạn đường sắt tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ tai tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến tàu SE8 và xe đầu kéo hư hại, 2 người bị thương.
Xem chi tiết

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

