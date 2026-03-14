Đá rơi làm gãy thanh ray, đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn

Đá từ trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy thanh ray, làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Ngày 14/3, theo thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng bị trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, tàu hàng ký hiệu AH1, đầu máy D18E 604 khi lưu thông đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì xảy ra sự cố trật bánh. Vị trí này thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Ghi nhận ban đầu cho thấy 3 trục đầu máy đã bị trật khỏi đường ray, khiến đoàn tàu dừng lại trên tuyến. Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo và đứt gãy, làm đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển.

Thanh ray bị gãy khiến đoàn tàu bị trật bánh.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để kiểm tra hiện trạng và triển khai phương án khắc phục. Công tác bảo đảm an toàn khu vực tuyến được thực hiện đồng thời với việc đánh giá mức độ hư hỏng của kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân ban đầu được xác định do đá trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống đường ray, làm gãy thanh ray tại vị trí tàu chạy qua. Sự cố này khiến đoàn tàu trật bánh và làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Để bảo đảm việc đi lại của hành khách, ngành đường sắt đã triển khai phương án chuyển tải tại khu vực ga Đà Nẵng. Đại diện Đội khách vận ga Đà Nẵng cho biết hành khách đi tàu từ ga Đà Nẵng được bố trí trung chuyển bằng phương tiện khác đến ga Lăng Cô (TP. Huế) để tiếp tục hành trình.

Theo dự kiến, có khoảng 4 đoàn tàu thuộc diện phải tổ chức chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của sự cố. Mỗi đoàn tàu có khoảng 100 đến 150 hành khách.

Cùng với việc tổ chức chuyển tải, các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục hiện trường nhằm sớm khôi phục hoạt động bình thường của tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân.