Theo dự báo thời tiết, ngày 16/3, thời tiết miền Bắc nồm ẩm, mưa phùn và sương mù, trong khi miền Nam và Tây Nguyên nắng nóng gay gắt diện rộng.

Ngày 16/3, dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa phùn rải rác, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 20-26°C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nhẹ.

Thời tiết ngày 16/3: Miền Bắc chìm trong mưa phùn

Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái khô ráo, nắng nóng diện rộng. Đông Nam Bộ mức nhiệt cao nhất có thể chạm ngưỡng 34°C. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét trong cơn dông nhiệt vào chiều tối tại khu vực phía Nam.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/3:

TP Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Thanh Hoá đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Cao nguyên Trung bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.



>>> Mời độc giả xem thêm video: 20.000 chai nước hoa giả bị phát hiện, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương gan, thận và hô hấp. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.