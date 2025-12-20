Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu gần 1m dưới mặt đất. Xương cốt đã phân hủy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ…

Ngày 20/12, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu gần 1m dưới mặt đất. Xương cốt đã phân hủy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Di vật đi kèm gồm 1 hộp tiếp đạn súng AK, 1 dao găm, thắt lưng, cúc áo bộ đội cùng nhiều mảnh tăng, võng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Sư đoàn 968

Ngay sau đó, các hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập quản lý, bảo quản tại hội trường thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ.

Hiện, Sư đoàn 968 tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ theo đúng quy định, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.