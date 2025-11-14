Hà Nội

Số hóa

TikTok ra mắt tính năng kênh phát sóng riêng, tương tự Instagram

TikTok vừa ra mắt tính năng mới mang tên “bulletin board” (bảng tin), cho phép nhắn tin một chiều tới nhiều người, tương tự như kênh phát sóng của Instagram.

Tuệ Minh

TikTok vừa thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt “bulletin board” (bảng tin), một tính năng mới cho phép các thương hiệu và nhà sáng tạo chia sẻ thông điệp công khai, một chiều tới người theo dõi.

Bảng tin này về cơ bản là phiên bản riêng của TikTok đối với tính năng kênh phát sóng (broadcast channels) của Instagram, được giới thiệu vào năm 2023.

"Bulletin board" được thử nghiệm trước đó đã có chính thức trên Tiktok.

Tương tự như kênh phát sóng trên Instagram, chỉ có chủ sở hữu bảng tin mới có thể đăng thông điệp, còn người theo dõi chỉ được phép để lại phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc. Bảng tin hỗ trợ các bài đăng dạng văn bản, hình ảnh và video.

Tính năng này sẽ được triển khai cho các nhà sáng tạo từ 18 tuổi trở lên và có ít nhất 50.000 người theo dõi.

Mục đích của tính năng này là giúp các nhà sáng tạo và doanh nghiệp dễ dàng xây dựng cộng đồng bằng cách chia sẻ tin tức, cập nhật với người theo dõi, cũng như đăng tải nội dung độc quyền. Ví dụ, thay vì cập nhật thông tin qua Story hoặc bài đăng thông thường trên TikTok, các nhà sáng tạo có thể chia sẻ chúng trên bảng tin của mình. Tính năng này cũng cho phép các tài khoản quảng bá nội dung bằng cách gửi trực tiếp đến người theo dõi.

Việc ra mắt này không gây bất ngờ, bởi TikTok đã bị phát hiện thử nghiệm tính năng này vào tháng 6.

Người sáng tạo nội dung có thể tương tác với tất cả người theo dõi cùng lúc.

Trong giai đoạn thử nghiệm, TikTok cho biết các nghệ sĩ và nhạc sĩ đã sử dụng bảng tin để chia sẻ các ca khúc mới phát hành với người theo dõi và mời họ lưu trước các sản phẩm sắp ra mắt. Ngoài ra, tạp chí People và câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain cũng đã sử dụng tính năng này để chia sẻ tin tức và cập nhật.

“Cũng như mọi nội dung trên TikTok, tất cả nội dung trên bảng tin phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, được kiểm soát bằng sự kết hợp giữa công nghệ và đội ngũ kiểm duyệt viên,” TikTok giải thích trong một bài đăng trên blog. “Các công cụ an toàn như tắt tiếng, chặn và báo cáo người dùng hoặc nội dung đều có sẵn trong bảng tin nhằm giúp cộng đồng an toàn và tích cực.”

Nhà sáng tạo có thể bắt đầu bảng tin bằng cách vào hộp thư đến và chọn tùy chọn này. Họ có thể bật hoặc tắt chế độ “Hiển thị trên hồ sơ” để thay đổi mức độ hiển thị của bảng tin, đồng thời đặt tên cho bảng tin của mình.

Để tham gia một bảng tin, người dùng có thể nhấp vào tên bảng tin dưới phần tiểu sử của nhà sáng tạo trên trang cá nhân. Khi người theo dõi chọn tham gia bảng tin của một nhà sáng tạo, họ sẽ nhận được thông báo trong hộp thư mỗi khi nhà sáng tạo đó đăng bài mới.

Hướng dẫn của Tiktok cho người làm nội dung tạo Bulletin Board tương tác cùng người theo dõi.
Techcrunch
Link bài gốc
https://techcrunch.com/2025/11/13/tiktok-launches-its-own-version-of-instagrams-broadcast-channels/
