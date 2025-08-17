Hà Nội

Instagram thử nghiệm tính năng giúp tìm “cạ cứng” qua sở thích

Số hóa

Instagram thử nghiệm tính năng giúp tìm “cạ cứng” qua sở thích

Meta thử nghiệm tính năng “Picks” trên Instagram, cho phép người dùng kết nối và trò chuyện dựa trên sở thích chung, hiện mới ở giai đoạn nội bộ.

Thiên Trang (TH)
Instagram đang phát triển tính năng mới mang tên “Picks” nhằm giúp người dùng tìm và kết nối bạn bè qua sở thích chung.
Đại diện Meta xác nhận “Picks” hiện chỉ đang thử nghiệm nội bộ, chưa triển khai rộng rãi.
Tính năng này được phát hiện đầu tiên bởi chuyên gia rò rỉ Alessandro Paluzzi.
Người dùng có thể chọn hạng mục yêu thích như phim, sách, game, âm nhạc để Instagram gợi ý bạn bè trùng sở thích.
Điều này hứa hẹn tạo ra nhiều cuộc trò chuyện tự nhiên và tăng tương tác cá nhân.
Giám đốc Instagram Adam Mosseri cho biết mục tiêu năm 2025 là tăng sáng tạo và gắn kết cộng đồng.
Tuy vậy, một số người dùng lo ngại Instagram đang bổ sung quá nhiều tính năng mới.
Hiện chưa rõ “Picks” có được tung ra chính thức hay không, cũng như thời điểm ra mắt.
