Nghiên cứu cho thấy Game chiến thuật tốt cho não bộ

Các trò chơi điện tử chiến thuật phức tạp có thể làm chậm quá trình lão hóa não bộ tới bảy năm, theo một nghiên cứu sử dụng học máy công bố năm 2025.

Sự bào mòn không ngừng của thời gian chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhận thức. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nổi cho thấy một biện pháp đối phó đáng ngạc nhiên với sự suy giảm thần kinh có thể không nằm ở giải pháp dược phẩm, mà ở các hoạt động giải trí phức tạp, đòi hỏi cao – bao gồm cả các trò chơi điện tử phức tạp.

Chơi game chiến thuật giúp cho bộ não minh mẫn bất chấp tuổi tác. Minh họa: George Wylesol/Washington Post

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature Communications, những người say mê các hoạt động "sáng tạo", được định nghĩa trong nghiên cứu là chơi trò chơi điện tử, âm nhạc, khiêu vũ và nghệ thuật thị giác có bộ não trông trẻ hơn đáng kể so với tuổi thật của họ.

Phát hiện này cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng một số sở thích đòi hỏi khả năng nhận thức cao có thể thúc đẩy tính dẻo dai của thần kinh, từ đó có khả năng ngăn ngừa sự suy giảm chức năng do tuổi tác.

Nghiên cứu do các nhà khoa học Carlos Coronel và Agustin Ibanez dẫn đầu đã sử dụng máy học để phân tích hình ảnh quét não thu được bằng EEG và MEG.

Bằng cách lập bản đồ các mô hình hoạt động thần kinh, các nhà nghiên cứu đã ước tính "tuổi não" sinh học cho mỗi người tham gia. Kết quả cho thấy, trung bình, não của những người chơi game và nghệ sĩ có kinh nghiệm trông trẻ hơn từ 4 đến 7 năm so với những người không chuyên.

Để xác định xem những hoạt động này thực sự gây ra hiệu ứng chống lão hóa hay chỉ đơn thuần thu hút những người có bộ não khỏe mạnh hơn, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm có kiểm soát.

Họ yêu cầu những người không chơi game chơi StarCraft II , một trò chơi chiến lược thời gian thực phức tạp đòi hỏi khả năng đa nhiệm, lập kế hoạch và chuyển đổi sự chú ý nhanh chóng, trong khoảng 30 giờ trong vài tuần.

Sau thời gian huấn luyện, những người tham gia này đã cho thấy sự chậm lại rõ rệt của quá trình lão hóa não và tăng hiệu quả hoạt động của não bộ.

Điều quan trọng là, nghiên cứu cho thấy không phải tất cả các trò chơi đều mang lại kết quả như nhau. Một nhóm đối chứng riêng biệt đã chơi Hearthstone, một trò chơi bài theo lượt có nhịp độ chậm hơn, và không cho thấy lợi ích nhận thức đáng kể.

Không phải game nào cũng kích thích não bộ tích cực như chơi nhạc, học ngôn ngữ.

Sự khác biệt này cho thấy rằng độ phức tạp và yêu cầu về thời gian thực của hoạt động chính là yếu tố thúc đẩy lợi ích chống lão hóa. Các nhà nghiên cứu so sánh gánh nặng nhận thức của những trò chơi phức tạp này với yêu cầu thần kinh khi học một ngôn ngữ mới hoặc một nhạc cụ mới.

Những phát hiện này được củng cố bởi các nghiên cứu quy mô lớn gần đây khác. Một nghiên cứu riêng biệt từ Đại học Western cho thấy những người chơi game thường xuyên có khả năng nhận thức như thể họ trẻ hơn 13,7 năm so với những người không chơi game.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng chơi game không phải là phương thuốc vạn năng cho sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu của Đại học Western chỉ ra rằng mặc dù các chỉ số về hiệu suất nhận thức được cải thiện, nhưng chơi game không nhất thiết mang lại những lợi ích về sức khỏe tinh thần tương tự - chẳng hạn như giảm trầm cảm hoặc lo âu - như khi tập thể dục.

Quan điểm chung hiện nay cho rằng việc duy trì sự trẻ trung của não bộ đòi hỏi phải đối xử với não như một cơ bắp cần được luyện tập đa dạng và phức tạp. Các trò chơi hành động và chiến lược dường như kích hoạt các mạng lưới thần kinh cụ thể chịu trách nhiệm về sự chú ý và ra quyết định, những mạng lưới thường suy giảm đầu tiên theo tuổi tác.