OpenAI ra mắt ứng dụng video AI đối đầu TikTok

Số hóa

OpenAI ra mắt ứng dụng video AI đối đầu TikTok

OpenAI chuẩn bị tung Sora 2, ứng dụng video giống TikTok nhưng toàn bộ nội dung do AI sản xuất, hứa hẹn tạo cú hích mới trên thị trường.

Thiên Trang (TH)
OpenAI đang phát triển Sora 2, ứng dụng video dọc với thao tác vuốt giống TikTok.
Điểm khác biệt lớn nhất là toàn bộ video đều do AI tạo ra, không cho phép tải nội dung cá nhân.
Người dùng có thể tạo clip dài tối đa 10 giây chỉ bằng câu lệnh đơn giản.
Ứng dụng còn tích hợp xác minh danh tính, cho phép dùng và chia sẻ khuôn mặt trong video.
Nhân viên OpenAI phản hồi tích cực, thậm chí đùa rằng năng suất làm việc bị ảnh hưởng.
Sora 2 được kỳ vọng mang lại trải nghiệm đột phá cho video AI, như ChatGPT từng làm với văn bản.
Tuy nhiên, OpenAI phải đối mặt với thách thức lớn về bản quyền và an toàn trẻ em.
Ra mắt trong bối cảnh TikTok tại Mỹ gặp bất ổn, Sora 2 hứa hẹn sẽ tạo áp lực lên cả Google và Meta.
Thiên Trang (TH)
