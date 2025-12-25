Hà Nội

Số hóa

Samsung âm thầm trang bị "siêu công nghệ" này lên camera Galaxy S27

Samsung đang ấp ủ cuộc "lột xác" thực sự cho các flagship tương lai, cụ thể là dòng Galaxy S27 bằng cảm biến Globe vốn dĩ dành cho các máy ảnh chuyên nghiệp.

Tuệ Minh

Trong khi nhiều người dùng có thể sẽ hơi thất vọng nếu Galaxy S26 không mang đến nâng cấp phần cứng camera đáng kể, thì những thông tin nhất lại cho thấy Samsung đang ấp ủ một cuộc "lột xác" thực sự cho các flagship tương lai, cụ thể là dòng Galaxy S27.

Theo một báo cáo đến từ Hàn Quốc, Samsung hiện đang phát triển một cảm biến camera hoàn toàn mới dành cho smartphone, sở hữu công nghệ màn trập toàn cục (global shutter), một tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các máy ảnh chuyên nghiệp hoặc thiết bị công nghiệp cao cấp. Nhiều khả năng Galaxy S27 series sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên được hưởng lợi từ công nghệ này.

Samsung phát triển màn trập Global cho thế hệ flagship Galaxy S27.

Phần lớn camera trên điện thoại di động hiện nay vẫn sử dụng màn trập cuốn (rolling shutter), tức là cảm biến ghi hình theo từng dòng pixel liên tiếp. Cách hoạt động này tuy tiết kiệm chi phí và phù hợp với thiết bị di động, nhưng lại gây ra hiện tượng méo hình, biến dạng hoặc nhòe chuyển động khi chụp các vật thể di chuyển nhanh.

Ngược lại, màn trập toàn cục cho phép toàn bộ pixel trên cảm biến ghi nhận hình ảnh cùng một thời điểm, loại bỏ gần như hoàn toàn hiện tượng méo hình. Đây chính là lý do công nghệ này thường được sử dụng trong máy ảnh chụp thể thao, quay tốc độ cao, hoặc trong các hệ thống công nghiệp như dây chuyền kiểm tra chất lượng và thị giác máy.

Sự khác biệt của loại màn trập Global khiến nó ghi hình nhanh hơn nhiều lần.

Nếu được đưa lên điện thoại di động, màn trập toàn cục sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động, đặc biệt trong các tình huống chụp chuyển động như thể thao, trẻ em, thú cưng hay quay video hành động.

Cảm biến màn trập toàn cục của Samsung sẽ có các pixel kích thước 1,5 µm được xếp chồng theo cấu trúc 2x2 và độ phân giải 12MP. Việc giữ độ phân giải ở mức 12MP cho thấy Samsung không chạy theo cuộc đua megapixel, mà tập trung vào chất lượng điểm ảnh, tốc độ xử lý và độ chính xác hình ảnh. Với thông số này, nhiều khả năng cảm biến màn trập toàn cục sẽ được sử dụng cho camera telephoto hoặc camera góc siêu rộng thay vì camera chính.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cảm biến mới của Samsung sẽ tích hợp bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang kỹ thuật số (ADC) ngay trong từng pixel. Cách tiếp cận này cho phép dữ liệu hình ảnh được đọc nhanh hơn, giảm đáng kể độ trễ khi chụp, đồng thời cải thiện rõ rệt khả năng chụp liên tiếp cũng như quay video tốc độ cao.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với công nghệ màn trập toàn cục, bởi hệ thống này phải xử lý một lượng dữ liệu rất lớn trong khoảng thời gian cực ngắn để đảm bảo toàn bộ khung hình được ghi lại đồng thời và chính xác.

Samsung không phải là thương hiệu duy nhất đang nỗ lực tích hợp cảm biến màn trập toàn cục, vì Apple cũng được cho là đang muốn mua loại cảm biến này từ Samsung để đưa lên các iPhone trong tương lai, tuy nhiên họ chưa có một lộ trình cụ thể.

Nếu cả Samsung và Apple cùng thành công, người dùng smartphone trong vài năm tới có thể sẽ được trải nghiệm chất lượng chụp chuyển động tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp, điều từng được xem là "không tưởng" trên thiết bị di động.

Sự khác biệt của màn trập Global ảnh hưởng ra sao đến chất lượng hình ảnh?
