Robot Trung Quốc nhảy như người thật, Elon Musk trầm trồ

Số hóa

Robot Trung Quốc nhảy như người thật, Elon Musk trầm trồ

Dàn robot hình người biểu diễn tại concert Vương Lực Hoành ở Thành Đô đã khiến khán giả choáng ngợp và nhận lời khen hiếm hoi từ Elon Musk.

Thiên Trang (TH)
Buổi fanmeeting và hòa nhạc trong khuôn khổ tour Best Place Tour của Vương Lực Hoành tại Thành Đô đã ghi dấu một khoảnh khắc lịch sử của công nghệ giải trí.
Khi ca khúc Open Fire vang lên, sáu “vũ công” trong trang phục ánh bạc bước ra sân khấu, ban đầu khiến khán giả lầm tưởng đó là người thật đeo mặt nạ Cyberpunk.
Chỉ đến khi các chuyển động bắt đầu, cả khán phòng mới vỡ òa khi nhận ra đó là những robot hình người đến từ Trung Quốc.
Không còn dáng vẻ cứng nhắc thường thấy, các robot này đã thực hiện loạt vũ đạo phức tạp với động tác xoay người, đá cao và phối hợp tay chân cực kỳ mượt mà.
Đỉnh cao của màn trình diễn đến ở phần kết, khi cả sáu robot đồng loạt thực hiện cú nhào lộn Webster hoàn hảo mà không cần dây cáp hỗ trợ.
Màn biểu diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của Elon Musk, CEO Tesla và “cha đẻ” dự án robot Optimus.
Tỷ phú công nghệ đã chia sẻ lại đoạn video kèm bình luận ngắn gọn “Impressive”, một lời khen hiếm hoi dành cho công nghệ đối thủ.
Sự kiện này không chỉ tôn vinh khả năng robot của Unitree Robotics, mà còn cho thấy robot Trung Quốc đã sẵn sàng bước ra đời thực, từ sân khấu nghệ thuật đến đời sống tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
