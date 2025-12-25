Thủ thuật mới toanh trên Windows 11 giúp tăng tốc SSD lên 85%

Windows 11 nâng hiệu năng SSD lên cực cao với trình điều khiển NVMe gốc được chỉnh sửa giúp xử lý tải ngẫu nhiên cao hơn tới 85%.

Việc Microsoft giới thiệu trình điều khiển NVMe tăng hiệu năng gốc cho Windows Server 2025 đã tạo nên một làn sóng hứng thú đối với các ổ SSD tốt nhất. Trình điều khiển gốc mới với khả năng nhận biết NVMe tốt hơn dành cho hệ điều hành Windows 2025 được đặt trong file là nvmedisk.sys.

Những người dùng tháo vát đã nhanh chóng tìm ra phương pháp để mở khóa tính năng mạnh mẽ này trên các hệ thống Windows 11 tiêu chuẩn. Bài viết đã đưa ra hướng dẫn về cách để Windows 11 sử dụng nvmedisk.sys. Điều này liên quan đến việc thay đổi ba giá trị trong Windows Registry.

Tốc độ đọc ghi ngẫu nhiên của Windows 11 với SSD của bạn tăng đáng kể sau khi thực hiện thủ thuật.

Kết quả kiểm tra hiệu năng ban đầu của người dùng cho thấy những bước nhảy vọt về hiệu năng vượt trội, cho dù trên máy tính truyền thống hay các thiết bị chơi game cầm tay.

Người dùng X Mouse&Keyboard đã thử nghiệm trình điều khiển NVMe mới trên Windows 11 25H2, kết hợp với ổ SSD SK hynix Platinum P41 2TB. Sau khi kích hoạt trình điều khiển, điểm số benchmark AS SSD đã tăng vọt từ 10.032 lên 11.344.

Mức tăng ấn tượng nhất đến từ tốc độ ghi ngẫu nhiên, với khối lượng công việc 4K và 4K-64Thrd tăng lần lượt 16% và 22%. Trong khi đó, người dùng Reddit Cheetah2kkk đã trình bày những cải thiện về hiệu năng trên chiếc Claw 8 AI+ được trang bị ổ SSD Crucial T705 4TB tốc độ cao. Đối với Crucial T705, tốc độ đọc ngẫu nhiên tăng 12%, trong khi tốc độ ghi ngẫu nhiên tăng vọt đến 85%.

Mặc dù tốc độ đọc/ghi tuần tự có sự cải thiện vừa phải, nhưng lợi ích đáng kể nhất nằm ở hiệu năng đọc/ghi ngẫu nhiên — hoàn toàn phù hợp với lời hứa của Microsoft về việc tăng IOPS và xác nhận các kết quả kiểm tra hiệu năng trước đó của người dùng.

Mặc dù Windows đã nhận biết được giao thức lưu trữ NVMe từ Windows 8.1, nhưng trình điều khiển mặc định của Microsoft dành cho thiết bị NVMe, disk.sys, lại cho hiệu suất không tối ưu.

Trình điều khiển này có từ năm 2006 và là một phần trong số các trình điều khiển cơ bản nội bộ lâu đời nhất của Microsoft. tệp disk.sys dường như coi các thiết bị NVMe giống như ổ đĩa SCSI.

Sự khác biệt nằm ở giao thức xử lý. Hiện tại, Windows xử lý tất cả thiết bị lưu trữ như chuẩn SCSI cũ, nơi các lệnh NVMe phải qua một lớp 'phiên dịch' sang lệnh SCSI. Giao thức cũ này giới hạn mỗi hàng đợi chỉ xử lý được 32 lệnh. Trong khi đó, hỗ trợ NVMe nguyên bản cho phép hệ thống tạo ra 64.000 hàng đợi, mỗi hàng đợi xử lý 64.000 lệnh cùng lúc. Về lý thuyết, hệ thống có thể xử lý hơn 4 tỉ tác vụ đồng thời, tận dụng tối đa sức mạnh của các ổ SSD Gen 4 và Gen 5 hiện nay.

Những người dùng đã thử nghiệm cho biết máy tính hoạt động mượt mà hơn, giảm tải cho CPU và hạn chế tình trạng treo máy khi chạy các tác vụ nặng (như render video hay sao chép file lớn).

Điểm mấu chốt của thủ thuật là thay đổi trình điều khiển cũ thành tệp nvmedisk.sys trong Registry.

Việc Microsoft chưa kích hoạt mặc định tính năng này trên Windows 11 cho thấy nó vẫn cần thời gian để chuẩn hóa và đảm bảo tính tương thích.

Nếu bạn là một người đam mê phần cứng và muốn đẩy thiết bị đến giới hạn, bạn có thể thử nghiệm thủ thuật này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bắt buộc phải sao lưu toàn bộ dữ liệu hoặc thử nghiệm trên môi trường máy ảo trước khi can thiệp vào Registry thật. Với người dùng phổ thông, việc chờ đợi một bản cập nhật chính thức từ Microsoft sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

Rõ ràng, nvmedisk.sys cải thiện đáng kể hiệu suất, cả trong khối lượng công việc tuần tự và ngẫu nhiên. Tuy nhiên, việc sử dụng trình điều khiển này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không phải tất cả SSD NVMe đều hỗ trợ nó, và nếu không tương thích, nó có thể gây lỗi khởi động Windows 11.

Tốt nhất là bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi can thiệp, để có thể khôi phục lại toàn bộ ảnh hệ thống nếu nó gây lỗi khởi động Windows. Hướng dẫn có thể được tìm thấy trong các liên kết nguồn bên dưới, hãy sử dụng với rủi ro của riêng bạn.