AI NVIDIA xem YouTube học chơi game, lập tức phá đảo 1.000 trò

Số hóa

AI NVIDIA xem YouTube học chơi game, lập tức phá đảo 1.000 trò

NVIDIA vừa công bố NitroGen, mô hình AI có thể học chơi game bằng cách “xem YouTube”, đã chinh phục hơn 1.000 trò nhưng vẫn còn điểm yếu.

Thiên Trang (TH)
NVIDIA cùng các nhà khoa học từ Stanford và Caltech đã giới thiệu NitroGen, một hệ thống AI có khả năng chơi điện tử trực tiếp từ hình ảnh thô.
Thay vì huấn luyện bằng điểm thưởng, NitroGen học bằng cách phân tích hàng chục nghìn giờ video gameplay công khai trên YouTube và Twitch.
Điểm đặc biệt là các video này hiển thị cả “tay cầm ảo”, giúp AI hiểu chính xác người chơi đang bấm nút hay cần gạt nào.
Nhờ kỹ thuật thị giác máy tính và mô hình phân đoạn, hệ thống trích xuất chính xác thao tác điều khiển để tạo dữ liệu huấn luyện có nhãn.
NitroGen thừa hưởng nền tảng từ dự án robot GR00T, cho phép nó tiến gần hơn tới khái niệm tác nhân AI vạn năng.
Trong thử nghiệm, AI của NVIDIA đạt tỷ lệ thành công cao hơn 52% khi chơi các game hoàn toàn mới so với mô hình huấn luyện từ đầu.
Hiện NitroGen hoạt động tốt nhất với game hành động, đua xe và game 2D dùng tay cầm, nhưng vẫn gặp khó với MOBA hay RTS.
Dù còn hạn chế, việc NVIDIA công khai toàn bộ mã nguồn và dữ liệu được xem là bước ngoặt cho tương lai AI chơi game và kiểm thử tự động.
