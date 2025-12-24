Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Thần rừng” Kỳ Duyên giật HCV SEA Games, lời tri ân gây xúc động

Số hóa

“Thần rừng” Kỳ Duyên giật HCV SEA Games, lời tri ân gây xúc động

Sau khi cùng tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33, nữ tuyển thủ Đỗ Kỳ Duyên khiến cộng đồng xúc động với lời tri ân giản dị gửi tới ba.

Thiên Trang (th)
Tại SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-0 để giành Huy chương Vàng.
Tại SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-0 để giành Huy chương Vàng.
Trong chiến thắng áp đảo ấy, Đỗ Kỳ Duyên nổi lên như “thần rừng” then chốt với phong độ ổn định và những pha xử lý quyết đoán.
Trong chiến thắng áp đảo ấy, Đỗ Kỳ Duyên nổi lên như “thần rừng” then chốt với phong độ ổn định và những pha xử lý quyết đoán.
Thi đấu ở vị trí đi rừng, Kỳ Duyên kiểm soát tài nguyên hiệu quả, liên tục mở giao tranh và tạo lợi thế cho toàn đội.
Thi đấu ở vị trí đi rừng, Kỳ Duyên kiểm soát tài nguyên hiệu quả, liên tục mở giao tranh và tạo lợi thế cho toàn đội.
Nữ tuyển thủ sinh năm 2002 được đánh giá cao nhờ tư duy nhanh nhạy, lối chơi sát thủ tinh quái và bản lĩnh thi đấu vững vàng.
Nữ tuyển thủ sinh năm 2002 được đánh giá cao nhờ tư duy nhanh nhạy, lối chơi sát thủ tinh quái và bản lĩnh thi đấu vững vàng.
Sau khoảnh khắc đăng quang, Kỳ Duyên không chỉ gây chú ý bởi tài năng mà còn bởi những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội.
Sau khoảnh khắc đăng quang, Kỳ Duyên không chỉ gây chú ý bởi tài năng mà còn bởi những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội.
Cô gửi lời tri ân chân thành tới người ba luôn âm thầm ủng hộ con gái theo đuổi đam mê esports.
Cô gửi lời tri ân chân thành tới người ba luôn âm thầm ủng hộ con gái theo đuổi đam mê esports.
Dòng trạng thái mộc mạc nhưng chứa đựng trọn vẹn sự biết ơn và niềm tự hào khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Dòng trạng thái mộc mạc nhưng chứa đựng trọn vẹn sự biết ơn và niềm tự hào khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Huy chương Vàng SEA Games 33 vì thế không chỉ là vinh quang thể thao, mà còn là dấu mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của “thần rừng” xinh đẹp Kỳ Duyên.
Huy chương Vàng SEA Games 33 vì thế không chỉ là vinh quang thể thao, mà còn là dấu mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của “thần rừng” xinh đẹp Kỳ Duyên.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (th)
#Kỳ Duyên #SEA Games #Liên Quân Mobile #HCV #thể thao #esports

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT