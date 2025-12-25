Hà Nội

Camera AI Trung Quốc bắt nhầm tỷ phú, cảnh sát xin lỗi

Số hóa

Camera AI Trung Quốc bắt nhầm tỷ phú, cảnh sát xin lỗi

Camera AI giao thông Trung Quốc từng gây xôn xao khi “bêu tên” nhầm nữ tỷ phú, nhưng phía sau sự cố là một hệ thống giám sát công nghệ hàng đầu thế giới.

Thiên Trang (TH)
Hệ thống camera AI giao thông tại Trung Quốc từng khiến dư luận dậy sóng khi bắt nhầm nữ tỷ phú Dong Mingzhu vượt đèn đỏ, buộc cảnh sát phải công khai xin lỗi.
Sự cố xảy ra do AI nhận diện nhầm khuôn mặt của bà trên hình ảnh quảng cáo dán ngoài xe buýt, phơi bày hạn chế của máy móc trong các ngữ cảnh phức tạp.
Dù vậy, Trung Quốc hiện vẫn là quốc gia sở hữu mạng lưới camera giám sát lớn nhất thế giới với hơn 600 triệu thiết bị tính đến năm 2025.
Camera giao thông tại đây không chỉ ghi hình mà còn tích hợp AI, dữ liệu lớn và điện toán đám mây để nhận diện biển số, khuôn mặt, dáng đi và cả hành vi vi phạm trong cabin xe.
Tất cả dữ liệu được xử lý tập trung qua các nền tảng như City Brain hay Traffic Brain nhằm điều tiết đèn tín hiệu và dự báo ùn tắc theo thời gian thực.
Quy trình phạt nguội tại Trung Quốc gần như tức thì khi người vi phạm nhận thông báo, xem video và nộp phạt trực tiếp trên ứng dụng quốc gia.
Ngoài tiền phạt, vi phạm giao thông còn có thể ảnh hưởng tới hồ sơ tín dụng xã hội, tác động đến việc đi lại, vay vốn hay cơ hội nghề nghiệp.
Dù chưa hoàn hảo, camera AI giao thông vẫn được xem là “bộ não số” giúp Trung Quốc giảm mạnh tai nạn và tái định hình cách quản lý đô thị hiện đại.
