Nhà hàng ở Vũng Tàu bị 'sờ gáy' vì du khách tố 'chặt chém"

Ngày 1/8, Đội Kiểm tra liên ngành 814 TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiểm tra đột xuất nhà hàng Hai Cây Bàng (123 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) vì bị báo chí phản ánh dùng nhiều thủ đoạn "chặt chém" du khách.

Trước đó, ngày 30/7, từ đường dây nóng, UBND TP.Vũng Tàu nhận được phản ánh của du khách về việc nhà hàng Hai Cây Bàng có hành vi "chặt chém" du khách. Trong ngày, UBND phường Thắng Tam đã đến nhà hàng này làm việc và lập biên bản.

Biên bản làm việc thể hiện du khách phản ánh trưa cùng ngày, đoàn 22 người vào quán Hai Cây Bàng dùng bữa với hóa đơn tạm tính hơn 8,5 triệu đồng. Cơ sở có niêm yết giá rõ ràng, cân đo đầy đủ nhưng hóa đơn tạm tính thông tin không rõ ràng về thời gian, người thu tiền; bảng niêm yết nội quy quán không đúng vị trí. UBND phường ghi nhận ý kiến của khách hàng đồng thời cho biết sẽ mời cơ sở lên làm việc.

Đội kiểm tra liên ngành 814 làm việc tại nhà hàng Hai Cây Bàng sau phản ánh của du khách và báo chí.

Sau đó, có thông tin phản ánh trên báo chí về việc nhà hàng này "chặt chém" du khách nên ngày 1/8, Đội Kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra.

Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Vũng Tàu, các nội dung báo chí phản ánh về nhà hàng Hai Cây Bàng gồm: biển quảng cáo không rõ ràng; hóa đơn tạm tính không ghi tên và địa chỉ; kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; PCCC cũng không đảm bảo; giá cao hơn so với các quán khác…

Qua làm việc, đoàn ghi nhận biển quảng cáo của nhà hàng không thể hiện đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại. Còn những nội dung khác thì thời điểm kiểm tra không phát hiện sai phạm. Theo ông Việt, ví dụ việc PCCC, qua kiểm tra thì có bình cứu hỏa và thời gian vẫn còn; thời điểm kiểm tra cơ sở có đầy đủ giấy chứng nhận VSATTP cũng như các điều kiện vệ sinh; nhà hàng có giá niêm yết rõ ràng, do chỉ là hóa đơn tạm tính nên cũng không thể xử lý được.

Đoàn đã ghi nhận ý kiến của khách hàng và nhắc nhở chủ nhà hàng cần để bảng niêm yết nội quy nơi dễ nhìn. Đoàn còn yêu cầu chủ nhà hàng nên thực hiện việc ứng xử văn minh với du khách.

Đoàn đã lập biên bản làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính vì nhà hàng đã có hành vi "không thể hiện đầy đủ biểu hiệu, địa chỉ, số điện thoại". Theo ông Việt, với lỗi vi phạm này, có thể xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết trước đây chưa từng nhận phản ánh của du khách liên quan đến hoạt động của nhà hàng này. Tuy nhiên, chủ nhà hàng Hai Cây Bàng là Trần Thị A.T, từng là chủ của 2 quán khác có nhiều "tai tiếng" tại TP.Vũng Tàu, đã 7 lần bị cơ quan chức năng kiểm tra sau khi nhận được phản ánh của du khách.

Ngoài ra, theo cơ quan thuế, nhà hàng Hai Cây Bàng trong quý 2-2019 chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với số tiền 18 triệu đồng.