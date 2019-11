Lý giải cực sốc chuyện điện thoại nổ khi đang sạc pin?

Theo các chuyên gia, việc điện thoại nổ khi sạc có thể xuất phát từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên, nhìn chung lại có 2 nguyên nhân chính là do pin hoặc do sạc.

Điện thoại nổ do pin Pin lithium hiện đại được các nhà sản xuất điện thoại thông minh đặc biệt ưa thích. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cho biết pin lithium đạt chuẩn vẫn có những rủi ro và trên lý thuyết là có thể phát nổ. Phản ứng nổ này được gọi là quá trình chạy trốn nhiệt của pin khi nhiệt độ trong nó đạt đến giới hạn. Tuy nhiên, nếu chiếc điện thoại bạn mua là hàng chính hãng thì có thể an tâm bởi các nhà sản xuất đã tích hợp một số tính năng an toàn vào pin. Trường hợp xấu xảy ra khi nhiệt độ quá cao thì pin cũng chỉ khiến điện thoại ngừng hoạt động mà thôi. Việc sạc một chiếc điện thoại ở môi trường nhiệt độ quá cao có thể gây cháy nổ.

Nhưng đó là trong trường hợp pin điện thoại vẫn đang đảm bảo và điện thoại không hỏng hóc gì bên trong. Nếu người dùng đánh rơi hoặc có tác động làm hỏng điện thoại thì điều đó sẽ khiến thay đổi cấu trúc cơ học và hóa học của viên pin, làm vỡ các cell bên trong. Điều này có thể khiến viên pin bị phồng và tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.

Không chỉ vậy, việc sạc một chiếc điện thoại ở môi trường nhiệt độ quá cao cũng có thể khiến cho các cell pin bị vỡ và gây chập mạch điện tử. Nó có thể dẫn tới hiện tượng cộng hưởng nhiệt và pin sẽ ngày càng nóng hơn dẫn đến phát nổ. Việc này có thể diễn ra khi bạn chơi game đồ họa quá nặng khi đang sạc điện thoại, sạc điện thoại ở nơi nhiệt độ cao...

Những dấu hiệu của việc pin điện thoại đang không an toàn và đã hỏng, nếu sạc có thể gây nổ bao gồm pin bị phồng, biến dạng, điện thoại nóng thường xuyên, điện thoại hết pin rất nhanh, điện thoại thường xuyên sập nguồn...

Trong trường hợp nổ do pin khi sạc sẽ khiến điện thoại bị cháy do chất lithium tiếp xúc trực tiếp với không khí. Nó sẽ khiến người dùng nếu đang sử dụng điện thoại khi sạc gặp những chấn thương nhẹ, bỏng da và một số chấn thương cơ học khác. Những vụ nổ điện thoại do pin hỏng rất khó có thể gây ra sự cố tử vong cho người dùng.

Điện thoại nổ do sạc

Cách đây vài năm, khi trả lời báo chí, TS Phùng Anh Tuấn, Phó trưởng bộ môn Thiết bị điện - điện tử Viện Điện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết một chiếc sạc đảm bảo chất lượng phải bao hàm thiết bị có vai trò cách ly điện giữa hai phần đầu vào và đầu ra - tức chuyển đổi nguồn điện áp cao 220 V xuống điện áp thấp 5 V.

Điều này có nghĩa, nếu sạc điện thoại của bạn là chính hãng và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thì điện áp đầu ra của nó rất thấp, không thể gây bỏng hay chết người. Tuy nhiên, nếu sạc không đảm bảo chất lượng chúng sẽ không đảm bảo yêu cầu an toàn cách ly nguồn điện hoặc khi chúng bị hỏng phần cách điện bên trong thì phần đầu ra có thể được nối thông với phần đầu vào. Điều này có nghĩa áp đầu ra sẽ chính là áp điện nguồn 220 V.

Dùng những cục sạc kém chất lượng có thể gây cháy nổ điện thoại.

Khi đó, điện thoại của bạn có khả năng cháy nổ rất lớn do điện áp cao và người dùng cũng có thể bị điện giật nếu chạm vào điện thoại, gây chấn thương hoặc tử vong. Phần lớn các ca tử vong do dùng điện thoại khi sạc là vì nguyên nhân bộ sạc không đảm bảo chất lượng gây điện giật.

Gần như tất cả các nhà sản xuất sẽ trang bị một bộ sạc đạt chuẩn an toàn cho người dùng. Tuy vậy, khi chiếc sạc này hỏng thì nhiều người lại đi mua những bộ sạc kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái về dùng. Đây là điều không nên bởi có thể sẽ gây nguy hiểm cho điện thoại và chính bản thân bạn.

Để phòng ngừa điều này, hãy mua một chiếc sạc của hãng sản xuất điện thoại hoặc chí ít cũng từ một nhà sản xuất uy tín, có đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Điều này sẽ giúp bạn an toàn hơn mỗi khi dùng điện thoại khi sạc.