Giá xăng hôm nay 19/4: Đột ngột giảm sốc 3%?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/4 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường.



Giá xăng dầu trong nước ngày 18/4

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 18/4 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 18/4/2024 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng E5RON92 + 378 đồng/lít 24.226 đồng/lít Xăng RON95-III + 416 đồng/lít 25.237 đồng/lít Dầu diesel 0.05S - 164 đồng/lít 21.446 đồng/lít Dầu hỏa - 178 đồng/lít 21.416 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 198 đồng/kg 17.206 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 17/4/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 16 đợt điều chỉnh, trong đó có 11 đợt tăng, 5 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 18/4/2024 như sau

Tên loại Sàn giao dịch Giá % Thay đổi Đơn vị tính Dầu Thô Brent Nymex 87,45 - 2,90 USD/thùng Dầu Thô WTI Nymex 82,86 - 3,13 USD/thùng

Giá dầu WTI ở mốc 82,86 USD/thùng, giảm 3,13% (tương đương giảm 2,67 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 87,45 USD/thùng, giảm 2,90% (tương đương giảm 2,61 USD/thùng).

Giá dầu giảm 3% trong phiên giao dịch hôm nay, bị áp lực bởi tồn kho thương mại của Mỹ tăng, dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Trung Quốc và tiến bộ của Mỹ về các dự luật viện trợ Ukraine và Israel.

Giá dầu đã giảm trong tuần này khi những cơn gió ngược về kinh tế hạn chế lợi nhuận từ căng thẳng địa chính trị, trong khi các thị trường đang chú ý xem Israel có thể phản ứng thế nào trước cuộc tấn công cuối tuần của Iran.

Các nhà phân tích không mong đợi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Iran vào Israel sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,7 triệu thùng lên 460 triệu thùng trong tuần trước, gần gấp đôi kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức tăng 1,4 triệu thùng.

Giá dầu tiếp tục giảm sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết văn bản của 4 dự luật hỗ trợ Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được đệ trình "sớm hôm nay", còn dự luật thứ 4 với "các biện pháp khác để đối đầu với Nga, Trung Quốc" và Iran" được đăng sau đó trong ngày.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Thị trường đang chờ bán tháo do có dấu hiệu dịu bớt căng thẳng ở Trung Đông… tiến triển trong các dự luật này và sự chậm trễ ba ngày trong phản ứng của Israel đối với Iran đang giúp ích cho ngày hôm nay”.

Các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, hôm thứ Ba đã từ chối đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời điểm cắt giảm lãi suất, làm tiêu tan hy vọng của các nhà đầu tư về việc giảm chi phí vay có ý nghĩa trong năm nay.

Tỷ lệ lạm phát của Anh chậm lại ít hơn dự kiến trong tháng 3, báo hiệu rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Anh cũng có thể còn xa hơn so với suy nghĩ trước đây.

Tuy nhiên, lạm phát đã chậm lại trên toàn khu vực đồng Euro vào tháng trước, củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC ở Galena, Illinois, cho biết: “Xu hướng đồng Đô la Mỹ mạnh lên và khả năng tồn kho dầu thô tăng do lượng nhập khẩu từ Mexico giảm và việc nạp thêm SPR ngày càng tăng cũng đang tạo ra một số tâm lý giảm giá”

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên, nhưng một số chỉ số khác cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu .

Ở những nơi khác, Tengizchevroil đã công bố kế hoạch bảo trì theo lịch trình tại một trong sáu đoàn tàu sản xuất tại mỏ dầu Tengiz ở Kazakhstan vào tháng 5.