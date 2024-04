Giá xăng hôm nay 16/4: Tăng giảm nhẹ trái chiều

Bảng giá xăng dầu hôm nay 16/4 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước ngày 15/4

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 15/4 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 15/4/2024 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng E5RON92 - 68 đồng/lít 23.848 đồng/lít Xăng RON95-III + 20 đồng/lít 24.811 đồng/lít Dầu diesel 0.05S + 622 đồng/lít 21.610 đồng/lít Dầu hỏa + 579 đồng/lít 21.594 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 288 đồng/kg 17.008 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 11/4/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 15 đợt điều chỉnh, trong đó có 10 đợt tăng, 5 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 15/4/2024 như sau

Tên loại Sàn giao dịch Giá % Thay đổi Đơn vị tính Dầu Thô Brent Nymex 90,44 + 0,29 USD/thùng Dầu Thô WTI Nymex 85,55 - 0,15 USD/thùng

Giá dầu Brent tăng 0,29% lên 90,44 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,15% xuống 85,55 USD.

Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào Israel vào cuối ngày thứ bảy (13.4), dấy lên lo ngại về một xung đột khu vực rộng lớn hơn. Nhà phân tích thị trường Tamas Varga của Công ty môi giới dầu mỏ PVM nhận xét, xung đột vào cuối tuần tại Trung Đông diễn ra khi nhà đầu tư đang kỳ vọng giá sẽ mạnh hơn vào đầu tuần này. Tuy vậy, ông lưu ý, cho dù phản ứng ban đầu của thị trường có mạnh đến đâu, thì đợt phục hồi này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, trừ khi nguồn cung từ khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trong diễn biến khác, số liệu vừa cập nhật từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của thị trường tỉ dân trong tháng 3 đã giảm 6% so cùng kỳ năm ngoái. Tính hết quý 1, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng nhẹ 0,7% so quý 1/2023. Phần lớn sự gia tăng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong những tuần gần đây là do nguồn dầu thô giá rẻ dồi dào của Nga, vốn bị cản trở trên đường đến Ấn Độ bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã tìm được chỗ đứng ở nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

IEA cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2024 xuống 1,2 triệu thùng/ngày, thì OPEC giữ nguyên dự báo nhu cầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Đáng chú ý là trong tuần, biên bản cuộc họp của Fed đã được công bố. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed bị đẩy lùi sang quý III năm nay, tức tháng 9 thay vì tháng 6. Các thị trường cũng dự đoán chỉ có hai lần Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Tuần này sẽ có dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ, dữ liệu lao động và lạm phát của Anh, và một số chỉ số khác của khu vực đồng euro. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ theo dõi sát sao những diễn biến địa chính trị ở Trung Đông.

Cuộc tấn công đáp trả của Iran được đánh giá là “kiềm chế và chừng mực”, gây thiệt hại tối thiểu cho Israel và đã được thông báo trước với Mỹ. Tuy nhiên, cuộc tấn công có thể gây tác động lớn đến giá dầu thô toàn cầu trong thời gian tới.

Hiện nhiều tổ chức đã dự báo giá dầu thô Brent có thể tăng lên đến 100 USD/thùng hoặc hơn, trong khi giá dầu thô WTI sẽ duy trì quanh mốc 90 USD/thùng do rủi ro lan rộng xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông.

Ông Bob McNally - Chủ tịch hãng nghiên cứu thị trường năng lượng Rapidan Energy (Mỹ), dự báo dầu thô Brent có thể tăng lên 100 USD/thùng khi Iran trực tiếp tấn công Israel. Nếu chiến sự leo thang dẫn đến gián đoạn ở eo biển Hormuz - tuyến đường thương mại quan trọng với dầu mỏ, giá có thể tăng lên 120 hoặc 130 USD/thùng.