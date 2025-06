Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Chiều 3/6, tại trụ sở Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Vong Pisen, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam sang thăm chính thức Campuchia. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Vong Pisen chủ trì lễ đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: Văn Hiếu.

Tại hội đàm, Đại tướng Vong Pisen thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và nhân danh cá nhân nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Campuchia; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức lần này là minh chứng sâu sắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Đại tướng Vong Pisen nêu rõ Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp Campuchia hồi sinh và phát triển; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam luôn giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần và vật chất đối với đất nước và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng Vong Pisen đề cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, như đào tạo nguồn nhân lực; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ, cứu nạn; hoạt động kết nghĩa, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý biên giới hai nước...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 2/2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận những kết quả thực chất và hiệu quả mà hai bên đã đạt được về hợp tác quốc phòng thời gian qua. Trong đó, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao được hai bên quan tâm thúc đẩy, đặc biệt là cuộc gặp thường niên của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Các hình thức, cơ chế hợp tác như Đối thoại Chính sách Quốc phòng, Giao lưu lãnh đạo trẻ Quân đội… ngày càng đi vào thực chất. Hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển giữa hai nước được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần củng cố an ninh, trật tự khu vực biên giới trên bộ và vùng nước lịch sử hai nước. Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, kinh tế quốc phòng được tăng cường; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn, cơ chế đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Vong Pisen phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định chủ trương của Việt Nam luôn mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tham mưu và triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia, tăng cường các hoạt động Giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ Quân đội. Tăng cường đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Vong Pisen cùng thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu.

Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Chính phủ Campuchia và cá nhân Đại tướng Vong Pisen tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Campuchia có điều kiện sinh sống, kinh doanh thuận lợi, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của hai nước.