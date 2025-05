Việt Nam nhất quán duy trì chính sách quốc phòng “4 không”

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn duy trì các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “bốn không” , lấy đối thoại là điều kiện tiên quyết để giải quyết tranh chấp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu ra nhiều vấn đề biến động chưa từng có, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, mở rộng về không gian, phạm vi, gia tăng về cường độ cũng như tính đối đầu. Nguy cơ chạy đua vũ trang, xung đột quân sự cũng ngày càng căng thẳng. Sự trỗi dậy của tư tưởng cường quyền và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang thách thức luật pháp quốc tế, đồng thời làm xói mòn các thể chế đa phương cũng như lòng tin vào hợp tác toàn cầu.

Tuy nhiên, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những đột phá mới về khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội to lớn cho phát triển. Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Việt Nam không nằm ngoài môi trường tiêu cực của toàn cầu, song cũng đang tận dụng các cơ hội để phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2025

Nhưng để “Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh”, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng: "Cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tuân thủ các cam kết, tôn trọng sự bình đẳng, quyền độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc, bất kể nước lớn hay nước nhỏ. Các hành động đơn phương hay áp đặt tất yếu sẽ dẫn tới nghi kỵ, mâu thuẫn, bất đồng, ngăn cản nỗ lực hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung. Các nước cần có thiện chí trong quan hệ, hợp tác. Có thiện chí, chúng ta có thể “Biến đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”, vấn đề phức tạp cũng có thể đối thoại cởi mở, thương lượng thỏa đáng, giải quyết đơn giản – Đây cũng là phương châm ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng tôi."

Đề cập đến chính sách quốc phòng của Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam đang thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” với các nguyên tắc cơ bản là: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trong vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng: "Việt Nam nhất quán và kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mong muốn sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông."

Bộ trưởng đánh giá cao Đối thoại Shangri-La cũng như nhiều diễn đàn an ninh quan trọng khác trên thế giới như Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, Hội nghị An ninh Munich, tạo cơ hội cho các nước chia sẻ quan điểm, trao đổi và đối thoại; gắn bó, hiểu nhau hơn; qua đó, tăng cường tin cậy, hợp tác thực chất, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác đa phương hiện nay ở khu vực, đặc biệt là ASEAN, cũng đang phát huy hiệu quả, hướng đến mục đích chung là thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia, ủng hộ và là thành viên có trách nhiệm trong các cơ chế này .

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu: "Việt Nam luôn cam kết phát huy vai trò thành viên trách nhiệm và tích cực trong ASEAN. Việt Nam mong muốn các nước ủng hộ nỗ lực phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn có thiện chí, mong muốn và tham gia tích cực, có trách nhiệm, với các sáng kiến, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả với Bộ Quốc phòng và quân đội các nước để thúc đẩy hợp tác, đối thoại, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, thống nhất trong đa dạng, vì sự ổn định, hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực và thế giới."

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, là một dân tộc đã trải qua đau thương và tổn thất vì chiến tranh, hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu giá trị của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp ngày càng hiệu quả vào cục diện chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu.