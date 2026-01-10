Lữ đoàn 574 hoàn thành bàn giao 8 ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung

Sau gần 40 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574, Quân khu 5 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà ở giúp nhân dân trong "Chiến dịch Quang Trung".

Ngày 10/1, sau hơn 1 tháng miệt mài, vượt nắng thắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng 08 nhà ở giúp nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi được bàn giao không chỉ giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân.

Những ngày cuối cùng của Chiến dịch Quang Trung diễn ra trong niềm vui rạng rỡ của các hộ dân được bàn giao nhà mới. Ảnh: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574

Trong không khí phấn khởi, ấm áp nghĩa tình quân dân, những ngày cuối cùng của Chiến dịch diễn ra trong niềm vui rạng rỡ của các hộ dân được nhận nhà, nhận quà. Trên những gương mặt từng hằn dấu lo âu sau thiên tai, nay đã ánh lên niềm tin, hy vọng về một cuộc sống mới. Những căn nhà sáng màu vôi mới, vững chắc trước mưa gió, là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của bộ đội Lữ đoàn 574 suốt hơn một tháng ròng rã bám địa bàn.

Xúc động khi đón nhận chìa khóa căn nhà mới, bà con không giấu được niềm vui.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ gia đình mình lại có được ngôi nhà vững vàng như thế này. Nhờ có bộ đội, chúng tôi mới sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn”, bà Võ Thị Xạc nghẹn ngào chia sẻ trong ngày bàn giao nhà.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi mỗi gia đình còn được tặng thêm nhiều vật dụng thiết yếu góp phần giúp bà con sớm an cư.

Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574, hoàn thành Chiến dịch Quang Trung không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là hoàn thành trách nhiệm, tình cảm của người lính Cụ Hồ đối với nhân dân.

Trung sĩ Nguyễn Thành Nghĩa, quân nhân trực tiếp tham gia xây dựng nhà suốt gần 40 ngày chia sẻ: “Dù vất vả, có những hôm làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng khi nhìn bà con có nhà mới, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các bác, các cô, các ông, chúng tôi thấy mọi mệt nhọc đều tan biến. Đó là động lực lớn nhất để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.”

Thay mặt cho Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn, đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hiếu, Phó bí thư Đảng uỷ, Lữ đoàn trưởng đã biểu dương tinh thần của cán bộ, chiến sĩ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574, hoàn thành Chiến dịch Quang Trung không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là hoàn thành trách nhiệm, tình cảm của người lính Cụ Hồ đối với nhân dân. Ảnh: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574

Trong suốt quá trình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Lữ đoàn 574 đã phát huy cao độ tinh thần “thần tốc, quyết thắng”, tổ chức lực lượng khoa học, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, hoàn thành các căn nhà đúng tiến độ, vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà bị hư hỏng, nạo vét kênh mương góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống lâu dài cho bà con.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại, nhưng dư âm nghĩa tình quân dân vẫn còn lan tỏa. Những ngôi nhà mới không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của quân đội đối với nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam – “ở đâu nhân dân khó khăn, ở đó có bộ đội”.