Quân chủng Hải quân hoàn thành Chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai

Sáng 10/1, tại tỉnh Gia Lai, Quân chủng Hải quân tổ chức khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà ở cho nhân dân trong Chiến dịch Quang Trung.

Tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà ở cho Nhân dân trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân dự và chủ trì buổi lễ.

Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân; Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi bàn giao nhà cho các gia đình.

Ngôi nhà thứ nhất do Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đảm nhiệm xây dựng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, trú tại thôn Kim Đông. Đây là hộ gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ đơn thân nhiều năm liền sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được khởi công ngày 05/12/2025 và hoàn thành ngày 10/01/2026 với diện tích sàn 125m², kết cấu kiên cố, đầy đủ các hạng mục sinh hoạt.

Trong điều kiện địa hình thi công chật hẹp, vật liệu khan hiếm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 đã huy động gần 900 ngày công, vượt khó hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch 2 ngày, bảo đảm chất lượng, an toàn và thẩm mỹ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Ngôi nhà thứ hai do Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân xây dựng cho gia đình bà Lê Thị Nhất, trú tại thôn Lạc Điền, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Công trình được khởi công ngày 08/12/2025, hoàn thành ngày 10/01/2026 với diện tích sàn sử dụng 100m², kết cấu nhà cấp 4 kiên cố, hệ thống điện, nước đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do mưa nhiều, nền đất yếu, song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành công trình vượt tiến độ.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” chụp ảnh lưu niệm với các gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh: Việc hoàn thành, bàn giao các ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa tình quân - dân sâu nặng; thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo xã Tuy Phước Đông bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân, là hình ảnh đẹp, giàu tính nhân văn, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình.

Dịp này, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao tặng các gia đình nhiều vật dụng thiết yếu trị giá hơn 50 triệu đồng. Đến nay, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành, bàn giao 6 ngôi nhà cho Nhân dân tỉnh Gia Lai trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, đón Xuân mới trong những mái ấm nghĩa tình, tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.