Nam Phi đăng cai cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia Will for Peace 2026

Cuộc diễn tập tại mũi Hảo Vọng phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc hợp tác hải quân toàn cầu, với sự tham gia của Trung Quốc, Nga, Iran và Nam Phi.

Từ ngày 9/1 đến 16/1, Nam Phi trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế khi đăng cai cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia WILL FOR PEACE 2026, với sự tham gia của Trung Quốc, Nga, Iran và nước chủ nhà.

Dù được giới thiệu chính thức là hoạt động huấn luyện nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, cuộc diễn tập này mang những hàm ý chiến lược rõ rệt, phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc hợp tác hải quân toàn cầu.

Quốc kỳ Nam Phi và Trung Quốc trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tangshan của Trung Quốc tại cảng Simon’s Town, gần Cape Town, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AFP)

Theo thông tin do Chính phủ Nam Phi công bố ngày 30/12/2025, WILL FOR PEACE 2026 được tổ chức trong vùng biển quanh căn cứ Simon’s Town và vịnh False Bay, dưới khuôn khổ đa quốc gia do Trung Quốc đóng vai trò dẫn dắt. Trên danh nghĩa, nội dung diễn tập tập trung vào “các hành động phối hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển”.

Tuy nhiên, việc lựa chọn thành phần tham gia và khu vực triển khai đã nâng tầm sự kiện này vượt ra ngoài một cuộc huấn luyện kỹ thuật thông thường.

Yếu tố địa lý là điểm nhấn quan trọng nhất của WILL FOR PEACE 2026. Khu vực Simon’s Town và vịnh False Bay nằm tại điểm giao thoa giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, sát tuyến hàng hải mũi Hảo Vọng – con đường thay thế có ý nghĩa sống còn đối với thương mại toàn cầu mỗi khi trục Biển Đỏ – kênh đào Suez bị gián đoạn.

Trong bối cảnh các tuyến hàng hải quốc tế ngày càng chịu tác động từ xung đột khu vực, cạnh tranh cường quốc và các chiến dịch kiểm soát, trừng phạt trên biển, việc tổ chức một cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia tại đây mang giá trị biểu tượng rất lớn. Từ góc độ quân sự, khu vực này cho phép luyện tập thực tế các khoa mục hộ tống tàu thương mại, bảo vệ tuyến vận tải, kiểm soát tiếp cận cảng và phối hợp tác chiến trong môi trường giao thông biển dày đặc.

Từ góc độ chiến lược, nó phát đi tín hiệu về khả năng và mong muốn của các nước tham gia trong việc góp phần định hình an ninh các tuyến hàng hải toàn cầu, bên ngoài các khuôn khổ do phương Tây dẫn dắt.

Tàu hộ vệ Stoikiy của Nga neo đậu tại cảng Simon’s Town, gần Cape Town, trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân BRICS Plus, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AFP)

Hải quân Trung Quốc điều tàu khu trục tên lửa Type 052D Đường Sơn (Tangshan) cùng tàu tiếp tế Thái Hồ (Taihu) tham gia diễn tập. Trong khi đó Hải quân Nga điều tàu hộ vệ Stoikiy và tàu tiếp dầu Yelnya.

Iran mang tới tàu căn cứ tiền phương Makran và tàu tuần tra Naghdi.

Với tư cách nước chủ nhà, Nam Phi cung cấp không gian tác chiến, cơ sở hậu cần và tính chính danh khu vực. Việc Pretoria đăng cai và tham gia cuộc diễn tập do Trung Quốc dẫn dắt phản ánh chính sách đối ngoại cân bằng, đồng thời cho phép Nam Phi khẳng định vai trò tại một điểm nút hàng hải chiến lược của thế giới.