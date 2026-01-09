Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ chi hàng chục tỷ USD để nâng cấp siêu pháo đài bay B-52

Mặc dù đã hơn 60 năm tuổi nhưng máy bay ném bom chiến lược B-52 vẫn được Mỹ chi hơn 48 tỷ USD nâng cấp bởi những loại khác quá đắt.

Tuệ Minh

Không quân Mỹ đã trao cho Boeing Defense Systems một hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD để bắt đầu thay thế động cơ đầu tiên trên máy bay B-52H Stratofortress, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đại tu loại máy bay ném bom kỳ cựu thời Chiến tranh Lạnh này .

Trong thông báo hợp đồng ngày 23/12, Lầu Năm Góc cho biết đơn đặt hàng cho Chương trình Thay thế Động cơ Thương mại (CERP) yêu cầu Boeing phải sửa đổi hai máy bay B-52 với động cơ mới và các hệ thống phụ trợ liên quan — và sau đó thử nghiệm máy bay. Đây sẽ là công việc phát triển và tích hợp hệ thống dự kiến ​​diễn ra sau khi chương trình CERP hoàn tất đánh giá thiết kế quan trọng.

roll-roy.jpg
Động cơ F130 của Rolls Royce sản xuất dùng để nâng cấp cho máy bay ném bom B-52. Ảnh: RR

Chương trình CERP là một dự án khổng lồ nhằm kéo dài tuổi thọ của 76 máy bay B-52 của Không quân Mỹ - vốn đã hơn 60 tuổi - ít nhất đến những năm 2050, và có thể đến năm 2060. Nếu những chiếc máy bay ném bom này đạt đến thời điểm đó, chúng sẽ đã hoạt động được khoảng một thế kỷ.

Không quân Mỹ cuối cùng muốn sở hữu một phi đội gồm hai máy bay ném bom, bao gồm B-52 và ít nhất 100 máy bay tàng hình B-21 Raider do Northrop Grumman sản xuất, trong đợt cải tổ toàn diện nhất lực lượng máy bay ném bom của họ trong ít nhất một thế hệ.

Không quân dự định loại biên các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và B-1 Lancer — vốn ngày càng khó bảo trì và tốn kém hơn — trong suốt những năm 2030.

Việc đại tu máy bay B-52, dự kiến ​​tiêu tốn tổng cộng 48,6 tỷ USD, sẽ rất quy mô đến mức các máy bay ném bom này sẽ được đổi tên thành B-52J. Bên cạnh việc được trang bị động cơ F130 mới do Rolls-Royce sản xuất.

nationalherald-2025-06-22-tghy0gsp-b52.jpg
Dù già nua, B-52 vẫn được tin dùng do các loại mới, hiện đại như B-2 Spirit ngày càng khó bảo trì và tốn kém hơn rất nhiều.

B-52 sẽ được nâng cấp với: radar hiện đại hóa mới; hệ thống điện tử hàng không cải tiến; nâng cấp hệ thống liên lạc; bánh xe và phanh mới; và màn hình kỹ thuật số mới để thay thế bảng điều khiển analog ban đầu.

Chiếc máy bay B-52 đầu tiên được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) nâng cấp đã bay đến căn cứ không quân Edwards ở California vào tháng 12.

Boeing đã lắp đặt hệ thống radar hiện đại hóa máy bay ném bom AN/APQ-188 do Raytheon sản xuất – dự kiến ​​sẽ cung cấp khả năng dẫn đường và nhắm mục tiêu được nâng cấp, cũng như hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau – tại cơ sở ở San Antonio, Texas, trước khi các phi công lái nó đến Edwards.

Lầu Năm Góc cho biết Boeing sẽ tiến hành công việc bảo dưỡng các máy bay B-52 này tại Oklahoma City, Oklahoma; San Antonio, Texas; Seattle, Washington; và Indianapolis, Indiana. Dự kiến ​​công việc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2033.

Defense News
Link bài gốc Copy link
https://www.defensenews.com/air/2026/01/06/us-air-force-awards-boeing-2b-contract-to-begin-b-52-engine-upgrades/
#Nâng cấp vũ khí Mỹ tại Việt Nam #Chương trình thay thế động cơ B-52 #Độ tuổi và duy trì B-52 #Chiến dịch Linebacker II và thiệt hại #Phát triển máy bay ném bom chiến lược #Cải tiến công nghệ hàng không Mỹ

Bài liên quan

Quân sự

Caribe dậy sóng vì B-52, Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

Sự xuất hiện của bộ ba máy bay ném bom chiến lược B-52 ở Caribe, khiến giới phân tích tranh luận về mục tiêu thực sự của phi vụ này.

g3t6phwwoaa3ixr.jpg
Sáng ngày 15/10/2025, bầu trời vùng Caribe bất ngờ “nóng lên” khi ba máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ xuất hiện, di chuyển giữa Bán đảo Yucatán (Mexico) và Cuba.
1-anh-wikipedia.jpg
Các đường bay dày đặc, tín hiệu rõ ràng trên Flightradar24 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng theo dõi hàng không toàn cầu xôn xao trước một phi vụ lặng lẽ nhưng gây nhiều đồn đoán.
Xem chi tiết

Quân sự

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ tham gia vào cuộc tấn công Iran

Máy bay ném bom B-2 vừa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran có gì đặc biệt?

1-2545.png
Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống lại Iran, khi vừa tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố qua mạng xã hội. Cuộc tấn công này diễn ra vào ngày thứ chín của cuộc xung đột giữa Israel-Iran. Ảnh: @CNN.
2-7595.png
“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan”, Trump tuyên bố trên Truth Social. “Tất cả các máy bay hiện đã ở bên ngoài không phận Iran. Một lượng bom đầy đủ đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC CHO HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này”. Ảnh: @CNN.
Xem chi tiết

Quân sự

Đồng minh Mỹ lo ngại việc Nga đưa máy bay ném bom đến Indonesia

Kế hoạch bố trí máy bay ném bom chiến lược tại một căn cứ không quân ở Indonesia của Nga, đang khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương lo ngại.

Dong minh My lo ngai viec Nga dua may bay nem bom den Indonesia
Theo tạp chí quân sự Janes (Anh), Jakarta vừa qua đã nhận được một lời đề nghị từ phía Moskva, về việc cho phép máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đóng tại Căn cứ không quân Manuhua, một cơ sở ở tỉnh Papua, cực đông của Indonesia. Ảnh Army Recognition
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới