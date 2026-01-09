Mỹ chi hàng chục tỷ USD để nâng cấp siêu pháo đài bay B-52

Mặc dù đã hơn 60 năm tuổi nhưng máy bay ném bom chiến lược B-52 vẫn được Mỹ chi hơn 48 tỷ USD nâng cấp bởi những loại khác quá đắt.

Không quân Mỹ đã trao cho Boeing Defense Systems một hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD để bắt đầu thay thế động cơ đầu tiên trên máy bay B-52H Stratofortress, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đại tu loại máy bay ném bom kỳ cựu thời Chiến tranh Lạnh này .

Trong thông báo hợp đồng ngày 23/12, Lầu Năm Góc cho biết đơn đặt hàng cho Chương trình Thay thế Động cơ Thương mại (CERP) yêu cầu Boeing phải sửa đổi hai máy bay B-52 với động cơ mới và các hệ thống phụ trợ liên quan — và sau đó thử nghiệm máy bay. Đây sẽ là công việc phát triển và tích hợp hệ thống dự kiến ​​diễn ra sau khi chương trình CERP hoàn tất đánh giá thiết kế quan trọng.

Động cơ F130 của Rolls Royce sản xuất dùng để nâng cấp cho máy bay ném bom B-52. Ảnh: RR

Chương trình CERP là một dự án khổng lồ nhằm kéo dài tuổi thọ của 76 máy bay B-52 của Không quân Mỹ - vốn đã hơn 60 tuổi - ít nhất đến những năm 2050, và có thể đến năm 2060. Nếu những chiếc máy bay ném bom này đạt đến thời điểm đó, chúng sẽ đã hoạt động được khoảng một thế kỷ.

Không quân Mỹ cuối cùng muốn sở hữu một phi đội gồm hai máy bay ném bom, bao gồm B-52 và ít nhất 100 máy bay tàng hình B-21 Raider do Northrop Grumman sản xuất, trong đợt cải tổ toàn diện nhất lực lượng máy bay ném bom của họ trong ít nhất một thế hệ.

Không quân dự định loại biên các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và B-1 Lancer — vốn ngày càng khó bảo trì và tốn kém hơn — trong suốt những năm 2030.

Việc đại tu máy bay B-52, dự kiến ​​tiêu tốn tổng cộng 48,6 tỷ USD, sẽ rất quy mô đến mức các máy bay ném bom này sẽ được đổi tên thành B-52J. Bên cạnh việc được trang bị động cơ F130 mới do Rolls-Royce sản xuất.

Dù già nua, B-52 vẫn được tin dùng do các loại mới, hiện đại như B-2 Spirit ngày càng khó bảo trì và tốn kém hơn rất nhiều.

B-52 sẽ được nâng cấp với: radar hiện đại hóa mới; hệ thống điện tử hàng không cải tiến; nâng cấp hệ thống liên lạc; bánh xe và phanh mới; và màn hình kỹ thuật số mới để thay thế bảng điều khiển analog ban đầu.

Chiếc máy bay B-52 đầu tiên được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) nâng cấp đã bay đến căn cứ không quân Edwards ở California vào tháng 12.

Boeing đã lắp đặt hệ thống radar hiện đại hóa máy bay ném bom AN/APQ-188 do Raytheon sản xuất – dự kiến ​​sẽ cung cấp khả năng dẫn đường và nhắm mục tiêu được nâng cấp, cũng như hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau – tại cơ sở ở San Antonio, Texas, trước khi các phi công lái nó đến Edwards.

Lầu Năm Góc cho biết Boeing sẽ tiến hành công việc bảo dưỡng các máy bay B-52 này tại Oklahoma City, Oklahoma; San Antonio, Texas; Seattle, Washington; và Indianapolis, Indiana. Dự kiến ​​công việc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2033.