Quân đội sẵn sàng đảm nhiệm đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng

Với nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tổ chức khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Năm 2026, Cục Xe máy-Vận tải được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật giao nhiệm vụ tập huấn lái xe đưa đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với mục đích huấn luyện cho cán bộ, lái xe xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tinh thần cảnh giác, bảo đảm an ninh an toàn; nâng cao khả năng chỉ huy điều hành; phối hợp hiệp đồng; kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; lái xe trong đội hình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tham dự tập huấn có 275 đồng chí lái xe; thợ sửa chữa trong toàn quân. Nội dung tập huấn gồm: các quy định bảo đảm an ninh, an toàn; huấn luyện điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân; động tác chỉ huy, điều hành phương tiện của người chỉ huy; công tác thông tin tín hiệu chỉ huy đội hình hành quân; luật giao thông đường bộ; kỹ năng, quy định lái xe trong địa hình thành phố có mật độ giao thông cao trong điều kiện thời tiết khác nhau; lái xe trong đội hình có xe dẫn đoàn; một số quy định đối với cán bộ, lái xe thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu; hướng dẫn khai thác sử dụng trang thiết bị thông tin liên lạc.

Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh yêu cầu các cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tốt nhất để các học viên dễ hiểu, nắm chắc nội dung; duy trì nghiêm kế hoạch, lịch huấn luyện, thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ; điều hành và tổ chức lớp học đúng chương trình, kế hoạch xác định, quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đối với các học viên: Cần nắm vững các quy định lái xe trong đội hình cơ động có xe dẫn đoàn trong khu vực thành phố có mật độ giao thông cao; các quy định bảo đảm an ninh, an toàn; thành thạo các thao tác điều khiển xe; xử lý tốt các tình huống khi tham gia giao thông; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, củng cố tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Nắm rõ điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi niềm nở, đúng quy định; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn. Sau mỗi buổi thực hiện nhiệm vụ phải rút kinh nghiệm kịp thời để lần sau tốt hơn lần trước.

Về phía Ban tổ chức, chỉ đạo Lữ đoàn 971 bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ, nội thất trên xe bảo đảm sạch sẽ, ghế ngồi chắc chắn, thân vỏ bảo đảm mỹ quan, không bong tróc; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị an toàn trên xe; bảo đảm tốt hậu cần (ăn, ở, sức khỏe cho giáo viên, học viên) phục vụ huấn luyện.

Quá trình huấn luyện thực hành cơ động trên đường duy trì đội hình tuân thủ đúng các quy định; đặc biệt cần huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân bảo đảm an toàn. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Giao thông vận tải của địa phương phân luồng, tuyến tại các khu vực nguy hiểm trên tuyến đường huấn luyện thực hành cơ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.