Quân đội Nga tấn công dồn dập ở Zaporizhzhia ngay từ ngày đầu năm

Quân sự

Quân đội Nga tấn công dồn dập ở Zaporizhzhia ngay từ ngày đầu năm

Trong những ngày đầu năm 2026, Nga đã dồn tập tiến công tỉnh Zaporizhzhia, kiểm soát Staroukrainka và đã tiến vào Primorskoye.

Tiến Minh
Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công tại tỉnh Zaporizhzhia. Tính đến sáng ngày 8/1, đã có thông tin xác nhận về việc Cụm quân Vostok RFAF, chiếm thêm 15-16 km vuông lãnh thổ phía tây và nam Hulyaipole. Hiện Quân đội Ukraine (AFU) đã mất quyền kiểm soát một đoạn đường sắt gần làng Zaliznichnoe và phía tây Dorozhnyanka.
Các đơn vị xung kích của Cụm Vostok cũng đang tiến về phía làng Staroukrainka; giao tranh đã nổ ra ở ven ngôi làng. Bước tiến này cho thấy các cuộc tấn công cuối cùng của AFU từ Zaliznychne nói trên về phía Huliaipole đã bị đẩy lùi. Sau đó, lực lượng Nga đưa thê đội 2 vào chiến đấu, tiếp tục cuộc tấn công.
Các bước tiến ở một số khu vực gần Huliaipole, giúp RFAF đẩy lùi tàn quân của các đơn vị Ukraine, vừa rút khỏi thành phố ra xa vùng ngoại ô. Hơn nữa, còn ngăn chặn lực lượng dự bị của AFU, hiện vẫn đủ sức cho các hoạt động cục bộ, tiếp cận thành phố.
Trên hướng phía nam thành phố Zaporizhzhia, Cụm quân Dnipr RFAF, trước đó đã giành quyền kiểm soát làng Primorskoye và tiến đến cửa sông Malokaterynivske (nơi hợp lưu của sông Konka và hồ chứa Kakhovka). Phía tây Primorskoye, một phần đáng kể của Novoyakovlivka đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, mở ra không gian tác chiến hướng tới con đường Orekhov-Zaporizhzhia.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân Dnipro, đã thành công trong việc tiến vào phía bắc làng Primorskoye, nơi chỉ cách phía nam thành phố Zaporizhzhia khoảng 17 km, chọc thủng tuyến phòng thủ của AFU ở phía bắc ngôi làng.
Theo thông tin hiện có, sau nhiều lần xung phong, các đơn vị của Cụm quân Dnipro RFAF đã chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine ở phía bắc làng Primorskoye, tiến vào cả khu dân cư của ngôi làng và khu vực lân cận. Lính đánh thuê nước ngoài, chủ yếu là người Colombia, được cho là đã trấn giữ phòng tuyến tại đó.
“Quân Nga, sau khi vượt qua sự kháng cự của lính đánh thuê Colombia trong Lực lượng vũ trang Ukraine, đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương gần làng Primorskoye (tỉnh Zaporizhzhia) và tiếp tục tấn công vào trung tâm khu vực”, Rybar cho biết.
Những thông tin từ tiền tuyến, bao gồm cả những báo cáo từ chính tuyến đầu, cho thấy sự đột phá vào hệ thống phòng thủ của AFU ở làng Primorskoye, là những thông tin tích cực nhất trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tình hình trong làng bị che khuất bởi “sương mù chiến tranh”, và các thông tin từ đó rất hiếm hoi. Hơn nữa, tình hình cực kỳ căng thẳng, khi quân Nga đã kiểm soát phần lớn ngôi làng và quân Ukraine định kỳ phản công.
Thông tin cũng đã được xác nhận rằng lực lượng Nga đang cố gắng đột phá đến Rechnoye, phía bắc làng Primorskoye, nhưng quân Ukraine hiện đang ngăn chặn bằng cách sử dụng một số lượng lớn UAV FPV. Phía bắc Stepnogorsk, quân Nga đang cố gắng đang quét sạch các vị trí của quân Ukraine trong rừng và cũng đang tấn công gần Veselyanka.
Từ Lukyanivske, các nhóm tấn công của Cụm quân Dnepr đang tiến về tuyến phòng thủ của AFU gần Novoyakovlevka, Novoboikovsky và Magdalinovka. Quân Ukraine đang cố gắng giữ vững các vị trí của mình; lính đánh thuê, các đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine và cả các đơn vị được tuyển từ tù nhân, đang hoạt động trên khu vực này của mặt trận.
Trong khi RFAF đang tăng tốc tấn công thành phố Zaporizhzhia, và lực lượng Ukraine bất chấp mọi nỗ lực, đã không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Mặc dù lãnh đạo chính quyền Kiev cho rằng tình hình đang trong tầm kiểm soát; nhưng các chuyên gia Ukraine đang kêu gọi cư dân còn lại ở tỉnh Zaporozhye, do Ukraine kiểm soát, sơ tán sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga đang tiến vào Zaporizhzhia từ hai hướng, chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine từ phía đông, chiếm Huliaipole và phá vỡ hiệu quả tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur. Và từ phía nam, tiến về Orekhov và chọc thủng dọc theo bờ hồ chứa Kakhovka cũ.
Trong khi Cụm Vostok RFAF vẫn còn phải di chuyển nhiều kilomet nữa mới đến được Zaporizhzhia, thì các đơn vị xung kích của Cụm quân Dnepro đã gần áp sát đến tầm bắn của pháo binh. Vì vậy, các chuyên gia Ukraine đang kêu gọi người dân Zaporizhia chuẩn bị sơ tán ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn.
Hiện UAV FPV của Nga đã bắt đầu tấn công các mục tiêu trong thành phố Zaporozhye, nhưng số lượng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, từ làng Prymorske, nơi các đơn vị xung kích của Cụm quân Dnepro, đang đẩy lùi những người lính Ukraine cuối cùng khỏi khu vực phía bắc làng, đến vùng ngoại ô phía bờ trái của Zaporizhia chỉ cách chưa đầy 17 km.
Mặc dù đây không phải là khoảng cách phù hợp cho việc sử dụng UAV FPV, nhưng hiện tại, thành phố sẽ sớm nằm trong tầm bắn của cả pháo binh và UAV FPV. Phần bờ trái của Zaporizhzhia sẽ bị bao vây hoàn toàn, với tất cả những hậu quả kèm theo.
Dự kiến ​​quân Nga sẽ tiến đến Zaporizhzhia trước khi mùa đông kết thúc. Tuy nhiên, hiện chưa có dự báo nào về khả năng xảy ra chiến tranh đô thị. Zaporizhzhia là một thành phố rất lớn, nằm trên cả hai bờ sông Dnieper. RFAF cũng chưa chiếm được thủ phủ thành phố nào, ngoại trừ Kherson, thành phố mà họ đã chiếm, nhưng phải rút lui trước cuộc phản công của AFU vào tháng 10/2022.
Tiến Minh
Topwar
#Zaporozhye #Huliaipole #Nga tấn công thành phố Zaporozhye #Cụm Vostok #Nga tấn công Zaporizhzhia #Quân đội Nga

