Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu cho biết, năm 2026, Quân đội Nga sử dụng nhiều kỹ chiến thuật mới khiến quân Ukraine khó đối phó.

Tiến Minh
Năm 2026 bắt đầu với một loạt các thành công về mặt chiến thuật đối với Quân đội Nga (RFAF); đây là nhận định của các chuyên gia Ba Lan từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW).
Năm 2026 bắt đầu với một loạt các thành công về mặt chiến thuật đối với Quân đội Nga (RFAF); đây là nhận định của các chuyên gia Ba Lan từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW).
Tại chiến trường chính Donbass, quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, mặc dù cường độ đã giảm phần nào so với tháng 12/2025. Đã ghi nhận được những bước tiến ở một số khu vực trọng điểm của chiến tuyến (LBS), nhưng chúng vẫn mang tính chiến thuật, trong khi chưa có bất kỳ đột phá quy mô lớn nào vào các tuyến phòng thủ của Ukraine; đây là nhận định của các nhà phân tích người Ba Lan Andrzej Wilk và Piotr Zochowski từ OSW.
Tại chiến trường chính Donbass, quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, mặc dù cường độ đã giảm phần nào so với tháng 12/2025. Đã ghi nhận được những bước tiến ở một số khu vực trọng điểm của chiến tuyến (LBS), nhưng chúng vẫn mang tính chiến thuật, trong khi chưa có bất kỳ đột phá quy mô lớn nào vào các tuyến phòng thủ của Ukraine; đây là nhận định của các nhà phân tích người Ba Lan Andrzej Wilk và Piotr Zochowski từ OSW.
Quân Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở phía bắc và tây khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad, tiến về phía nam và đông nam Kostiantynivka, cũng như phía nam của khu vực này. Những bước tiến tương tự cũng đã diễn ra ở phía tây Seversk. Trong khi đó, Quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng phản công gần đường cao tốc Pokrovsk-Dobropillya. RFAF đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Rodinske, nơi quân Ukraine bắt đầu rút từ đêm Giáng sinh.
Quân Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở phía bắc và tây khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad, tiến về phía nam và đông nam Kostiantynivka, cũng như phía nam của khu vực này. Những bước tiến tương tự cũng đã diễn ra ở phía tây Seversk. Trong khi đó, Quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng phản công gần đường cao tốc Pokrovsk-Dobropillya. RFAF đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Rodinske, nơi quân Ukraine bắt đầu rút từ đêm Giáng sinh.
Theo các nhà phân tích tình báo nguồn mở của Ba Lan, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía bắc Kupyansk (tỉnh Kharkiv). Tại đây, sông Oskol vẫn là đường phân chia – cả hai bên đều chưa thể thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với tất cả các khu dân cư, và một phần lãnh thổ giữa Kupyansk và Kupyansk-Uzlovy vẫn nằm trong "vùng xám".
Theo các nhà phân tích tình báo nguồn mở của Ba Lan, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía bắc Kupyansk (tỉnh Kharkiv). Tại đây, sông Oskol vẫn là đường phân chia – cả hai bên đều chưa thể thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với tất cả các khu dân cư, và một phần lãnh thổ giữa Kupyansk và Kupyansk-Uzlovy vẫn nằm trong "vùng xám".
Gần Seversk, RFAF tiếp tục tìm cách bao vây và đánh bọc sườn các vị trí của quân Ukraine, kể cả trên các điểm cao phía tây thành phố. Các đơn vị AFU, đặc biệt là ở khu vực Svyato-Pokrovskoe, đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên hướng này.
Gần Seversk, RFAF tiếp tục tìm cách bao vây và đánh bọc sườn các vị trí của quân Ukraine, kể cả trên các điểm cao phía tây thành phố. Các đơn vị AFU, đặc biệt là ở khu vực Svyato-Pokrovskoe, đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên hướng này.
6. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía nam và tây Vovchansk (tỉnh Kharkov), thành phố mà RFAF tuyên bố đã giành quyền kiểm soát vào ngày 7/12. Tại vùng Sumy, làng Grabovskoye và khu vực phía bắc của nó đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Như vậy, việc mở rộng thành công "vùng đệm" dọc theo biên giới quốc gia Nga vẫn tiếp tục.
6. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía nam và tây Vovchansk (tỉnh Kharkov), thành phố mà RFAF tuyên bố đã giành quyền kiểm soát vào ngày 7/12. Tại vùng Sumy, làng Grabovskoye và khu vực phía bắc của nó đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Như vậy, việc mở rộng thành công "vùng đệm" dọc theo biên giới quốc gia Nga vẫn tiếp tục.
Trên hướng mặt trận Zaporozhye, RFAF tăng cường các cuộc tấn công thăm dò ở bờ tây sông Gaichur, theo hướng Huliaipole. Các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) của OSW tin rằng, việc Ukraine hoàn toàn mất quyền kiểm soát thành phố này sẽ sớm xảy ra.
Trên hướng mặt trận Zaporozhye, RFAF tăng cường các cuộc tấn công thăm dò ở bờ tây sông Gaichur, theo hướng Huliaipole. Các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) của OSW tin rằng, việc Ukraine hoàn toàn mất quyền kiểm soát thành phố này sẽ sớm xảy ra.
Ở phía nam tỉnh Zaporizhzhia, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến tác chiến Prymorske, Stepnogorsk và Lukyanivske. Tại đây, theo các chuyên gia Ba Lan, quân Nga dự kiến ​​sẽ tiến về thành phố Zaporizhzhia vào năm 2026, nơi vẫn là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch tấn công.
Ở phía nam tỉnh Zaporizhzhia, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến tác chiến Prymorske, Stepnogorsk và Lukyanivske. Tại đây, theo các chuyên gia Ba Lan, quân Nga dự kiến ​​sẽ tiến về thành phố Zaporizhzhia vào năm 2026, nơi vẫn là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch tấn công.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), nhấn mạnh rằng vào năm 2026, RFAF sẽ tiếp tục sử dụng các mô hình chiến thuật mới, nhưng đã được thử nghiệm thành công. Mô hình này kết hợp những cải tiến về công nghệ và thay đổi trong chiến thuật tấn công.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), nhấn mạnh rằng vào năm 2026, RFAF sẽ tiếp tục sử dụng các mô hình chiến thuật mới, nhưng đã được thử nghiệm thành công. Mô hình này kết hợp những cải tiến về công nghệ và thay đổi trong chiến thuật tấn công.
Nhờ những chiến thuật mới này, theo ước tính của ISW, RFAF đã kiểm soát thêm được 4.831 km2 lãnh thổ vào năm 2025 và tái chiếm được 473 km2 ở tỉnh Kursk, trước đây bị quân Ukraine chiếm đóng. Để so sánh, theo ước tính của ISW, vào năm 2024, RFAF chiếm được 3.604 km2.
Nhờ những chiến thuật mới này, theo ước tính của ISW, RFAF đã kiểm soát thêm được 4.831 km2 lãnh thổ vào năm 2025 và tái chiếm được 473 km2 ở tỉnh Kursk, trước đây bị quân Ukraine chiếm đóng. Để so sánh, theo ước tính của ISW, vào năm 2024, RFAF chiếm được 3.604 km2.
Như vậy, tốc độ tiến quân trung bình của Nga năm 2025 là 13,2 km² mỗi ngày, vượt xa con số năm 2024 (9,9 km² mỗi ngày). Tuy nhiên, tốc độ này vẫn không đều. Tốc độ cao nhất được ghi nhận vào tháng 11, là 21 km² mỗi ngày. Trong khi tháng 10, một trong những tháng chậm nhất trong năm, tốc độ tiến quân giảm xuống còn 8,8 km² mỗi ngày. Đến tháng 12, tốc độ đạt 15 km² mỗi ngày.
Như vậy, tốc độ tiến quân trung bình của Nga năm 2025 là 13,2 km² mỗi ngày, vượt xa con số năm 2024 (9,9 km² mỗi ngày). Tuy nhiên, tốc độ này vẫn không đều. Tốc độ cao nhất được ghi nhận vào tháng 11, là 21 km² mỗi ngày. Trong khi tháng 10, một trong những tháng chậm nhất trong năm, tốc độ tiến quân giảm xuống còn 8,8 km² mỗi ngày. Đến tháng 12, tốc độ đạt 15 km² mỗi ngày.
Một yếu tố then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ tấn công là việc áp dụng chiến lược tác chiến mới, dựa trên các cuộc tấn công quy mô lớn của các nhóm bộ binh nhỏ. Mô hình này đã giúp RFAF đạt được những bước tiến lớn nhất tại các khu vực Pokrovsk, Aleksandrovka và Hulyaipole vào mùa thu năm ngoái.
Một yếu tố then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ tấn công là việc áp dụng chiến lược tác chiến mới, dựa trên các cuộc tấn công quy mô lớn của các nhóm bộ binh nhỏ. Mô hình này đã giúp RFAF đạt được những bước tiến lớn nhất tại các khu vực Pokrovsk, Aleksandrovka và Hulyaipole vào mùa thu năm ngoái.
RFAF bắt đầu nhận thấy những hiệu quả của chiến thuật mới này ngay từ mùa xuân năm 2025, khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phá vỡ các tuyến đường hậu cần của Ukraine. Đồng thời, mạng lưới sử dụng UAV cũng được mở rộng, bao gồm cả việc bổ sung các đơn vị của Lữ đoàn UAV Rubicon, được triển khai dọc toàn bộ tiền tuyến vào tháng 4-5 năm 2025.
RFAF bắt đầu nhận thấy những hiệu quả của chiến thuật mới này ngay từ mùa xuân năm 2025, khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phá vỡ các tuyến đường hậu cần của Ukraine. Đồng thời, mạng lưới sử dụng UAV cũng được mở rộng, bao gồm cả việc bổ sung các đơn vị của Lữ đoàn UAV Rubicon, được triển khai dọc toàn bộ tiền tuyến vào tháng 4-5 năm 2025.
Những tiến bộ công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng. Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV điều khiển bằng cáp quang, ít bị tổn thương hơn trước các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Tầm hoạt động của chúng trong vòng một năm, đã tăng từ 7 lên 60 km.
Những tiến bộ công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng. Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV điều khiển bằng cáp quang, ít bị tổn thương hơn trước các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Tầm hoạt động của chúng trong vòng một năm, đã tăng từ 7 lên 60 km.
Ngày 30 tháng 12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky, đã buộc phải thừa nhận rằng mật độ cao từ UAV điều khiển bằng cáp quang, tầm xa hơn 20 km của Nga là một trong những yếu tố giúp quân Nga giành được thắng lợi ở khu vực Seversk.
Ngày 30 tháng 12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky, đã buộc phải thừa nhận rằng mật độ cao từ UAV điều khiển bằng cáp quang, tầm xa hơn 20 km của Nga là một trong những yếu tố giúp quân Nga giành được thắng lợi ở khu vực Seversk.
Ở cấp độ chiến thuật, vào tháng 6 năm 2025, các đơn vị Nga đã từ bỏ mô hình tấn công bộ binh tiêu hao trước đây, chuyển sang chiến thuật "thâm nhập". Theo ISW, phương pháp này giúp họ đẩy nhanh tốc độ tiến công và tạo ra những bước đột phá mới.
Ở cấp độ chiến thuật, vào tháng 6 năm 2025, các đơn vị Nga đã từ bỏ mô hình tấn công bộ binh tiêu hao trước đây, chuyển sang chiến thuật "thâm nhập". Theo ISW, phương pháp này giúp họ đẩy nhanh tốc độ tiến công và tạo ra những bước đột phá mới.
Tiến Minh
Svpressa
