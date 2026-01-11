Ở đâu có bộ đội, ở đó có niềm tin của Nhân dân

Giữa điều kiện khắc nghiệt Tây Nguyên, những việc làm bình dị của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã sưởi ấm lòng dân xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Giữa những ngày gió lộng nơi đại ngàn Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Hóa học Quân khu 7 đã vượt hàng trăm kilômét đường rừng hiểm trở, mang theo trách nhiệm và nghĩa tình, đến xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học CS còn sót lại sau chiến tranh.

Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu tại hai thôn ở Lâm Đồng.

Sự an toàn của Nhân dân là mệnh lệnh cao nhất

Không chỉ làm sạch môi trường, những người lính còn để lại trong lòng đồng bào dân tộc Mạ hình ảnh đẹp về tình quân – dân bền chặt, ấm áp giữa núi rừng.

Sau nhiều ngày triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng Bộ đội Hóa học Quân khu 7 đã tiến hành thu gom, xử lý ban đầu các điểm nhiễm chất độc CS trên diện tích sản xuất của người dân.

Hình ảnh gần gũi giữa Đại tá Trần Thiện Phúc và vợ chồng ông K’Dũng, 78 tuổi, người dân tộc Mạ ở xã Cát Tiên 3.

Theo Đại tá Trần Thiện Phúc, Trưởng phòng Hóa học Quân khu, chỉ trong ba ngày, đơn vị đã thu gom khoảng 400kg chất độc CS cùng 30m3 đất, vật liệu bị nhiễm độc. Toàn bộ số chất thải nguy hại được đưa vào thùng chuyên dụng, xử lý bằng dung dịch xút 10% nhằm triệt tiêu tính độc quân sự.

Đây là bước xử lý quan trọng, tạo cơ sở để Quân khu 7 tiếp tục xây dựng phương án xử lý giai đoạn tiếp theo, hướng tới làm sạch triệt để môi trường, bảo đảm an toàn lâu dài cho đất đai và đời sống nhân dân địa phương.

Công việc xử lý hóa chất độc hại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đều là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, dày dạn kinh nghiệm. Ban ngày, nắng gắt, bụi đỏ Tây Nguyên phủ kín người; ban đêm, nhiệt độ hạ thấp, cái lạnh len lỏi trong những bộ đồ phòng hóa nặng nề. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng không ai chùn bước. Với họ, sự an toàn của Nhân dân là mệnh lệnh cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Hóa học Quân khu 7 hỗ trợ lợp mái nhà cho gia đình ông K’Dũng, hộ cận nghèo người dân tộc Mạ.

Đi dân nhớ, ở dân thương

Không chỉ làm sạch môi trường, những người lính còn làm ấm lòng dân bằng những việc làm rất đỗi đời thường. Tranh thủ thời gian ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Hóa học Quân khu 7 đã chung tay hỗ trợ lợp lại mái nhà cho vợ chồng ông K’Dũng, 78 tuổi, hộ cận nghèo người dân tộc Mạ ở xã Cát Tiên 3.

Gia đình ông sống chủ yếu bằng nông nghiệp trên diện tích hơn 4 sào đất, đang nuôi ba người cháu ăn học, trong đó có một cháu được Hội Phụ nữ xã nhận đỡ đầu.

Nụ cười của ông K’Dũng khi căn nhà được lợp mái mới nhờ sự chung tay của bộ đội và chính quyền địa phương.

Trong căn nhà vừa được lợp mái mới, ông K’Dũng xúc động chia sẻ, gia đình rất biết ơn chính quyền địa phương và bộ đội Quân khu 7 đã quan tâm, giúp đỡ. Có mái nhà vững chắc, ông càng có thêm động lực để chăm lo cho các cháu học hành nên người, không phụ lòng những tấm lòng đã dành cho gia đình.

Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ hiện lên gần, gũi và bình dị.

Từ xử lý hóa chất độc hại đến lợp mái nhà cho dân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ hiện lên gần gũi. Người leo mái, người chuyền tôn, người giữ thang, từng động tác thuần thục, khẩn trương mà chan chứa nghĩa tình. Những tấm tôn mới không chỉ che nắng, che mưa, mà còn che chở niềm tin của bà con với người lính giữa đại ngàn.

Với Trung sĩ Vương Phúc Thịnh, Tiểu đoàn 38, chuyến công tác lần này là một kỷ niệm đặc biệt trong đời quân ngũ. Anh cho biết, việc trực tiếp giúp đỡ bà con không chỉ góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất trên vùng đất an toàn, mà còn là niềm vui, niềm vinh dự lớn, nhất là khi anh sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Khi màn đêm buông xuống, bên nhà rông của thôn, giữa cái se lạnh của núi rừng Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng của đồng bào Mạ vang lên trầm hùng.

Buổi tối bên nhà rông, bộ đội và Nhân dân quây quần trong tiếng cồng chiêng ấm áp nghĩa tình.

Bên ánh lửa bập bùng, bộ đội và Nhân dân quây quần bên nhau, nắm tay hát vang những bài ca quen thuộc. Vòng tay nối vòng tay, quân – dân hòa làm một, thắp lên ngọn lửa nghĩa tình giữa đại ngàn.

Đánh giá về những đóng góp của đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 khẳng định, những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã để lại hình ảnh rất đẹp, tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân địa phương.

Ánh mắt các em nhỏ dõi theo đoàn quân rời bản, gửi gắm niềm tin giản dị.

Chú chó con là món quà giản dị của bà con Cát Tiên 3 dành tặng bộ đội trước giờ chia tay.

Ánh nhìn tò mò, đầy tin cậy của các em nhỏ dành cho những người lính lần đầu về bản.

Đi dân nhớ, ở dân thương. Giữa muôn vàn khó khăn của đồng bào dân tộc Mạ, tình cảm dành cho bộ đội được gửi gắm bằng những điều mộc mạc, chân thành. Đó là món quà nhỏ, là chú chó con được bà con trao tặng tiễn chân người lính khi đoàn công tác rời Cát Tiên 3.

Đi dân nhớ, ở dân thương – dấu ấn đẹp của Bộ đội Hóa học Quân khu 7 giữa đại ngàn.

Một kỷ niệm giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình, theo bước chân bộ đội, để lại phía sau niềm tin và sự ấm áp nơi vùng đất đại ngàn.