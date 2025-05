Thúc đẩy hợp tác an ninh biển Việt Nam – Ấn Độ

Chuyến thăm hữu nghị TP. HCM của tàu INS Darshak góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Ngày 29/5, tàu khảo sát hải quân INS Darshak của Ấn Độ, do Đại tá Praveen Thomas làm Chỉ huy trưởng, đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP HCM kéo dài từ ngày 29 đến 31/5/2025. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng và hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên biển.

Lễ đón tàu được tổ chức trang trọng tại cảng Sài Gòn, với sự hiện diện của đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phía Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ TP HCM cùng các cơ quan chức năng của thành phố.

Đại diện Hải quân Việt Nam bắt tay chào mừng Đại tá Praveen Thomas, Chỉ huy trưởng tàu khảo sát INS Darshak của Hải quân Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí trên tàu, Đại tá Praveen Thomas nhấn mạnh: “Chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác hải quân. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy lòng tin, tăng cường hiểu biết và củng cố an ninh hàng hải khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TP HCM, trong thời gian lưu lại Thành phố, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu INS Darshak sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại giao và giao lưu văn hóa – quốc phòng. Đoàn sẽ đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Bác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chào xã giao lãnh đạo UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phía Nam, Sở Ngoại vụ TP HCM, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Praveen Thomas, Chỉ huy trưởng tàu khảo sát INS Darshak và thủy thủ đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm TP HCM.

Ngoài ra, thủy thủ đoàn sẽ giao lưu thể thao với lực lượng hải quân Việt Nam, tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố và mở cửa tàu đón các đoàn đại biểu đến tham quan, tìm hiểu.

INS Darshak là một trong những tàu khảo sát hiện đại của Hải quân Ấn Độ, được trang bị hệ thống định vị, đo đạc và cảm biến tiên tiến phục vụ khảo sát đại dương, đảm bảo an toàn hàng hải và hỗ trợ các nhiệm vụ dân sự – quân sự trên biển.

Việt Nam và Ấn Độ hiện là đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng – an ninh biển là một trong những trụ cột then chốt. Chuyến thăm của INS Darshak không chỉ là biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm của cả hai nước trong việc xây dựng một khu vực biển hòa bình, an toàn và phát triển bền vững.