Cảnh sát biển Vùng 2 xuất quân xuyên Tết bảo vệ an ninh chủ quyền Trường Sa

Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 8002 sẽ thực hiện hành trình 02 tháng trên Biển Đông, xuyên Tết Nguyên đán bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.

Sáng 9/1, tàu CSB 8002 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) xuất quân làm nhiệm vụ trực Tết trên vùng biển Trường Sa. Tàu CSB8002 sẽ được triển khai 02 tháng, từ ngày 09/01/2026 đến 10/3/2026, tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông thuộc Quần đảo Trường Sa.

Tàu CSB 8002 trước giờ xuất quân làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa.

Đại úy Hoàng Văn Đức, Chính trị viên tàu CSB 8002 cho biết, cán bộ, chiến sĩ toàn tàu xác định rõ nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển dịp Tết là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt.

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực tiếp giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002.

Đại tá Lê Huy - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002.

Đại tá Lê Huy nhấn mạnh nhiệm vụ trực Tết trên biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong thời điểm cao điểm cuối năm.

Đồng thời Chính ủy Bộ tư lệnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002 nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Trong đó, tập trung phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống phát sinh.

Đoàn viên thanh niên xã Núi Thành, Đà Nẵng hỗ trợ trang trí Tết cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8002.

Cấp ủy, chỉ huy tàu đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tàu CSB 8002 chủ động bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ dài ngày trên biển. Các loại lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả phục vụ Tết được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa đón Tết trên biển đầm ấm, vui tươi.

Hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật, máy móc được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển, tích cực tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá gặp khó khăn.

Đồng thời lực lượng giữ vai trò kiên quyết đấu tranh, tuyên truyền yêu cầu các tàu vi phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam theo đúng pháp luật và thông lệ quốc tế. Mọi hoạt động ghi hình, tư liệu tuyên truyền đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại, tuyên truyề n bảo vệ chủ quyền biển đảo.