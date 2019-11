Vụ Hà Văn Thắm đại án OceanBank: Khởi tố nguyên TGĐ công ty Truyền thông Đại Dương

(Kiến Thức) - Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank). Trong 3 bị can có nguyên Tổng giám đốc công ty CP Truyền thông Đại Dương.