Tỷ giá USD hôm nay 12/8/2023: Cuối tuần USD trong nước vẫn “vọt” đỉnh?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/8) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường.

Tỷ giá USD trong nước hôm 11/8/2023

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) hôm 11/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.837 VND/USD, tăng 11 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 25.027 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.588 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước sáng nay chỉ ghi nhận một số điều chỉnh ở các ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.540 – 23.910 đồng/USD, ổn định cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.595 – 23.895 đồng/USD, ổn định cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.564 – 23.910 đồng/USD, giảm 8 đồng/USD cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.510 – 23.890 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Sacombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.545 – 23.950 đồng/USD, ổn định cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD thế giới hôm 11/8/2023

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 102,62.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% ở mức 1,0986. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% ở mức 1,2675. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% ở mức 144,85.

Theo Investing, đồng USD đã đảo ngược đà giảm vào hôm qua, dẫn đầu đà tăng so với đồng yen, khi các nhà đầu tư xem xét các con số lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng vừa phải vào tháng trước, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Đầu phiên, đồng USD giảm sau khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước tăng 0,2%, tương ứng với mức tăng trong tháng 6. CPI đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7, tăng từ mức tăng 3,0% trong tháng 6, đây là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021.