Chứng khoán ngày 12/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DCM với giá mục tiêu 39.200 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) công bố KQKD sơ bộ 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (+91,7% YoY) và LNST đạt 3 nghìn tỷ đồng (+264,5% YoY), nhờ giá urê toàn cầu cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá urê Trung Đông trung bình tăng 82% YoY đạt 739 USD/tấn do chi phí năng lượng tăng và nguồn cung từ Nga, Trung Quốc và Châu Âu giảm trong khi nhu cầu urê tiếp tục được phục hồi. Doanh thu và LNTT sơ bộ 9 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 79,3% và 90,9% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, nhu cầu urê trong nước giảm 20-30% YoY, và các công ty sản xuất phân bón trong nước tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nhằm 1) duy trì mức tồn kho phù hợp và 2) duy trì hoạt động sản xuất bình thường.

Trong quý 3/2022, DCM ghi nhận LNST đạt 459 tỷ đồng (+22,7% YoY) nhưng giảm 55,8% so với quý trước (QoQ) do tính chất mùa vụ.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho DCM với giá mục tiêu là 39.200 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 46,4% bao gồm lợi suất cổ tức là 6,4%). Theo giá đóng cửa phiên 11/10, DCM hiện đang giao dịch với P/E 2022 dự phóng là 4,9 lần.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 12/10?

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 53.500 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): Trong năm 2022, BSC dự báo CTCP Gemadept (GMD) ghi nhận doanh thu thuần 3.667 tỷ đồng (tăng 14% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 953 tỷ đồng (+56% yoy), tương đương EPS FWD là 3.161 đồng/CP, P/E FWD = 15.4x.

Trong năm 2023, BSC dự báo GMD ghi nhận doanh thu thuần 3.797 tỷ đồng (tăng 4% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 990 tỷ đồng (tăng 4%), tương đương EPS FWD là 3.286 đồng/CP, P/E FWD = 14.8x, dựa trên các giả định chính năm 2023 như sau:

Sản lượng hàng hóa 1,3% trong năm 2023, đóng góp bởi NDV tăng 10% (với giả định NDV 2 sẽ nhận 1 tuyến dịch vụ từ quý III/2022), Nam Hải giảm 4%, Nam Hải Đình Vũ giảm 4% và Phước Long ICD –Bình Dương tăng 2%. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thấp hơn so với năm 2022 là tăng 5,8% do kinh tế toàn cầu chậm lại, cạnh tranh cao tại khu vực Hải Phòng.

Bên cạnh đó, giá bán dịch vụ tăng 1% trong năm 2023; và doanh thu Logisitcs giả định tăng 10% trong năm 2023 – tương đương tăng trưởng trung bình mảng Logistics trong quá khứ.

Trong năm 2023, biên lợi nhuận gộp 35,9%, giảm 0,3 điểm % so với năm 2022dựa trên giả định chi phí dịch vụ mua ngoài/SL giảm 3% do giá dầu hạ nhiệt, chi phí khấu hao tăng 100 tỷ đồng do dự án NĐV 2 đi vào hoạt động.

Chi phí lãi vay 161 tỷ đồng (+44% yoy) năm 2023 dựa trên giả định vay mới 750 tỷ đồng để đầu tư thiết bị cho NDV giai đoạn 2, lãi suất +1 điểm %. Lãi từ CTLK = 555 tỷ đồng (tăng 10%), đóng góp chính bởi dự án GML (205/232 tỷ đồng) và SCS (222/244 tỷ đồng).

BSC khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu GMD với giá trị hợp lý năm 2023 là 53.500 đồng/CP (Upside 10% so với giá đóng cửa ngày 10/10/2022), dựa trên phương pháp P/E mục tiêu = 16.25x. Mức định giá P/E mục tiêu được dựa trên(1)P/E trung bình năm 2019 = 17.1x với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi GMD (tăng 7-10%), và (2) áp dụng mức chiết khấu 5% cho rủi ro về sản lượng trong năm 2023.

Khuyến nghị mua DGW với giá mục tiêu 84.000 đồng/cp

CTCK Vietcombank (VCBS) : Nhóm phân tích tiếp tục đánh giá khả quan đối với kết quả kinh doanh của DGW trong 2 quý cuối năm 2022. Động lực tăng trưởng đến từ mảng điện thoại sẽ hưởng lợi từ Iphone 14 ra mắt, doanh thu laptop kì vọng tương đường cùng kỳ bên cạnh đóng góp mới từ mảng gia dụng.

Trong 2023 - 2024, VCBS kỳ vọng DGW sẽ hiện thực hóa được tham vọng tăng trưởng mạnh trong mảng gia dụng và thiết bị văn phòng, và có những động thái cụ thể hơn trong chiến lược phát triển mảng dược. VCBS giữ nguyên giả định dự phóng và định giá cho DGW trong báo cáo cập nhật trước đó với giá mục tiêu 84.000 đồng/cp.