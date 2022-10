Hiện trường mỏ đất Quảng Ngãi cấp cho Cty 706 không qua đấu thầu

Dư luận những ngày qua đang xôn xao trước thông tin mỏ đất cấp cho Công ty 706 không qua đấu thầu. Cụ thể, thông tin trên Etime.danviet.vn nêu, ngày 22/1/2018, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đã cấp giấy phép cho phép Công ty CP Đầu tư 706 (gọi tắt Công ty 706), TP.Quảng Ngãi thuê đất trả tiền hàng năm và khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp theo phương pháp lộ thiên tại mỏ đất núi Hố Ao, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi. Diện tích khu vực thuê đất và khai thác là 3,7871ha, trữ lượng mỏ được phép đưa vào thiết kế khai thác 348.059m3; công suất khai thác 95.000m3/năm; thời gian thuê đất và khai thác 4 năm kể từ ngày cấp giấy phép. Công ty 706 có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; tiến hành hoạt động khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi Hố Ao, theo đúng toạ độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất theo quy định… Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ… Tuy nhiên, các thông tin phản ánh cho rằng, quá trình khai thác đất tại mỏ thôn Lệ Thuỷ của Công ty 706 lại được cấp không qua đấu thầu? Mỏ này là để phục vụ cho san lấp cho dự án khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất, phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi. Theo đó tổng sản lượng đất mà Công ty 706, được phép khai thác tại mỏ là 348.059m3. Cụ thể từ năm đầu tiên, đến năm thứ 3 là 95.000m3/năm; riêng năm thứ 4 thì số lượng (được phép khai thác) ít hơn, khoảng 63.000m3. Xe chở đất từ mỏ cấp cho Công ty 706.

