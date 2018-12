Cách tiêu tiền gây choáng của các siêu tỷ phú

Business Insider tính toán rằng một vị tỷ phú có thể kiếm tới 80 triệu USD một năm, trong khi hầu hết người Mỹ chỉ kiếm được dưới 60.000 USD. Một danh mục tài sản quen thuộc của bất kỳ tỷ phú nào cũng bao gồm chuỗi các bất động sản sang trọng, các phương tiện cá nhân xa hoa như máy bay riêng, du thuyền và xe hơi đắt tiền. Và đối với tỷ phú giàu nhất thế giới, Jeff Bezos - người sở hữu khối tài sản 156 tỷ USD thì việc chi tiêu 88.000 USD của ông tương đương với mức 1 USD của người Mỹ. Ông sở hữu một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G650ER trị giá 65 triệu USD. Các tỷ phú thường xuyên di chuyển nên nhiều người mua máy bay phản lực tư nhân để đi lại dễ dàng hơn nhiều. Doanh nhân Mark Cuban cũng sở hữu một máy bay phản lực Gulfstream V với giá 40 triệu USD và ghi danh vào kỷ lục thế giới Guinness cho việc mua bán lớn nhất từng được thực hiện qua internet. Bill Gates là một nhà sưu tầm xe hơi sang trọng. Sau khi thành lập Microsoft, ông đã mua một chiếc siêu xe Porsche 911 và Porsche 959 Elon Musk cũng hẳn một bộ sưu tập xe hơi. Vào năm 2013, ông đã mua chiếc Lotus Esprit được sử dụng trong một bộ phim James Bond với giá 920.000 USD Rob Walton - phụ trách đế chế bán lẻ Walmart có một bộ sưu tập lớn các loại xe cổ. Ông từng sở hữu một chiếc Daytona Coupe trị giá 15 triệu USD và là một trong năm chiếc duy được sản xuất trên thế giới Nhưng không phải tất cả tỷ phú chọn du lịch bằng đường hàng không hoặc đường bộ - một số lại chọn du lịch bằng đường biển trên các du thuyền siêu sang của họ Tỷ phú Shahid Khan sở hữu chiếc du thuyền Kismet có giá thuê hàng tuần khoảng 1,29 triệu USD. Cặp vợ chồng tỷ phú Beyoncé và Jay-Z từng ở lại đây Tỷ phú người Nga Roman Abramovich sở hữu chiếc du thuyền lớn thứ hai trên thế giới, có tên là Eclipse. Nó có một sân bay trực thăng và một sàn nhảy lớn. Eclipse trị giá 1,9 tỷ USD Tỷ phú Paul Allen sở hữu hai siêu du thuyền - chiếc Octopus trị giá 200 triệu USD có đầy đủ sân bóng rổ và phòng thu âm, và chiếc thuyền Tatoosh từng được giao bán với giá 160 triệu USD Các tỷ phú thường chi tiêu và gia tăng hàng tỷ USD tài sản bằng cách đầu tư vào các bất động sản Ngoài ngôi nhà ở Seattle 125 triệu USD, Bill Gates đã chi 27 triệu USD cho một trang trại ngựa ở Wellington, Florida và 18 triệu USD cho Rancho Paseana Bill Gates cũng sở hữu một phần của Charles Hotel ở Cambridge, Massachusetts và chuỗi khách sạn Four Seasons Cả hai tỷ phú của Dell và Walmart đều chia sẻ một phần đất đai trong khu vực nghỉ mát tại Hualalai, Hawaii Jeff Bezos sở hữu tới 5 ngôi nhà trên khắp nước Mỹ ở Medina, Washington; Beverly Hills, California; Van Horn, Texas; Washington DC; và thành phố New York. Ông cũng mua lại một bảo tàng dệt may cũ với giá 23 triệu USD Mark Zuckerberg cũng có nhiều bất động ở California. Anh đã mua ngôi nhà rộng 5000 m2 ở Palo Alto với giá 7 triệu USD. Ngay sau đó là một loạt các căn nhà khác xung quanh với với giá trị tổng cộng 30 triệu USD. Zuckerberg cũng sở hữu một ngôi nhà phố ở San Francisco, nơi anh chi hơn 1 triệu USD chỉ để cải tạo. Gần nhất, Mark đã mua hai mảnh đất ở Kauai, Hawaii, với giá 100 triệu USD Một số thành phố đặc biệt được các tỷ phú yêu thích và vung tiền mua lại các các đội thể thao địa phương. Mark Cuba đã mua đội bóng rổ Dallas Mavericks với giá 285 triệu USD vào năm 2000 Jerry Jones sở hữu Dallas Cowboys. Ông đã trả một khoản phí kỷ lục 140 triệu USD để sở hữu đội bóng và nó được định giá 4,8 tỷ USD tính đến tháng 9 năm 2017 Trong khi đó, các tỷ phú khác chọn cách đầu tư vào truyền thông. Năm 2013, Jeff Bezos đã mua lại tờ báo The Washington Post với giá 250 triệu USD Tận hưởng cuộc sống xa hoa nhưng nhiều tỷ phú cũng quyên góp tiền cho hoạt động từ thiện. Gates đã quyên tặng hơn 36 tỷ USD cho thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates, tập trung vào phát triển y tế và giáo dục tại Hoa Kỳ và toàn cầu Zuckerberg đang quyên góp một số cổ phần của Facebook Quỹ Sáng kiến Chan Zuckerberg, một tổ chức từ thiện anh đã thành lập với vợ vào năm 2015. Họ đầu tư 3 tỷ USD vào nghiên cứu cách chữa bệnh trên thế giới Và huyền thoại Warren Buffett - một tỷ phú tiết kiệm - đã quyên góp hơn 28,5 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện.

