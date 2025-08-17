Vì sao Công ty Cao su Kenda Việt Nam bị phạt 320 triệu đồng?

Công ty Cao su Kenda Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng do không có Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật.

Ngày 17/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 296/QĐ-XPHC đối với Công ty Cao su Kenda Việt Nam, do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty Cao su Kenda Việt Nam (Đ/c: Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) do ông Yang Ying Ming là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấp phép môi trường (kèm văn bản số 1604/KENDA ngày 16 tháng 4 năm 2024), Công ty Cao su Kenda Việt Nam đã đưa dự án (được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 232/QĐKCNĐN ngày 16 tháng 10 năm 2018) đi vào hoạt động từ năm 2019 nhưng chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (được gọi là giấy phép môi trường thành phần theo quy định điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, là văn bản tương đương với giấy phép môi trường khi xem xét, xác định hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ).

Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty Cao su Kenda Việt Nam 320 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cao su Kenda Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại khoản 39 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.