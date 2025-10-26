Hà Nội

Xã hội

Thuê ô tô tải chở hàng rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài

Sau khi thuê ô tô tải để chở hàng, Đinh Tuấn Cường (Quảng Trị) đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường (SN 1995, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

z7151812259369-068f71e46e62855e2c0a4357cfa3797a-e1761385843611.jpg
Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2025, Đinh Tuấn Cường lợi dụng mối quan hệ quen biết, thuê tài sản là xe ô tô tải thùng kính, nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (trú tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) với lý do phục vụ công việc.

Sau đó, Cường dùng tài sản trên để bán cho người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 220 triệu đồng, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
