Bắt đối tượng lừa bán pháo hoa, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh đại lý bán pháo hoa quốc phòng, đối tượng Trần Thế Khoa (tỉnh Ninh Bình) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 25/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/9, Trần Thế Khoa sử dụng tài khoản Zalo liên lạc với anh H.Đ.Q (SN 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu bản thân là chủ đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở thành phố Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh.

Khi anh Q hỏi mua 10 thùng giàn phun viên thì Khoa báo giá là 104.400.000 đồng (rẻ hơn giá thị trường) nên anh Q đồng ý mua.

Đối tượng Trần Thế Khoa tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Khoa yêu cầu anh Q gửi vị trí định vị rồi Khoa lên mạng tìm thấy cửa hàng bán pháo hoa Quốc phòng số 15 Hà Tĩnh của anh N.B.N (SN 1981, trú tại xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) gần vị trí của Q.

Lúc này, Khoa điện thoại cho anh N.B.N vờ mua 10 thùng pháo hoa quốc phòng loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 thì được anh N đồng ý bán. Khoa nói dối rằng bản thân là người gốc Kỳ Anh hiện đi làm ăn xa nên sẽ nhờ người nhà đến lấy, sau khi nhận được hàng thì Khoa sẽ thanh toán tiền.

Tiếp đến, Khoa đã gọi điện cho H.Đ.Q đến cửa hàng pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang để lấy pháo rồi yêu cầu H.Đ.Q chuyển số tiền 104.400.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên “Hoan Trong An”.

Khi nhận được tiền, Khoa liền tắt máy và khóa Zalo nhằm cắt đứt liên lạc với anh Q và anh N. Số tiền chiếm đoạt được, Khoa sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, đối tượng Trần Thế Khoa đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.