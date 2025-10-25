Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng lừa bán pháo hoa, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh đại lý bán pháo hoa quốc phòng, đối tượng Trần Thế Khoa (tỉnh Ninh Bình) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 25/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/9, Trần Thế Khoa sử dụng tài khoản Zalo liên lạc với anh H.Đ.Q (SN 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu bản thân là chủ đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở thành phố Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh.

Khi anh Q hỏi mua 10 thùng giàn phun viên thì Khoa báo giá là 104.400.000 đồng (rẻ hơn giá thị trường) nên anh Q đồng ý mua.

khoa.jpg
Đối tượng Trần Thế Khoa tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Khoa yêu cầu anh Q gửi vị trí định vị rồi Khoa lên mạng tìm thấy cửa hàng bán pháo hoa Quốc phòng số 15 Hà Tĩnh của anh N.B.N (SN 1981, trú tại xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) gần vị trí của Q.

Lúc này, Khoa điện thoại cho anh N.B.N vờ mua 10 thùng pháo hoa quốc phòng loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 thì được anh N đồng ý bán. Khoa nói dối rằng bản thân là người gốc Kỳ Anh hiện đi làm ăn xa nên sẽ nhờ người nhà đến lấy, sau khi nhận được hàng thì Khoa sẽ thanh toán tiền.

Tiếp đến, Khoa đã gọi điện cho H.Đ.Q đến cửa hàng pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang để lấy pháo rồi yêu cầu H.Đ.Q chuyển số tiền 104.400.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên “Hoan Trong An”.

Khi nhận được tiền, Khoa liền tắt máy và khóa Zalo nhằm cắt đứt liên lạc với anh Q và anh N. Số tiền chiếm đoạt được, Khoa sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, đối tượng Trần Thế Khoa đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Hà Tĩnh #lừa bán #pháo hoa #Trần Thế Khoa #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Sau khi thực hiện các thao tác do đối tượng lừa đảo hướng dẫn, tài khoản ngân của chị P.T.D (Hà Tĩnh) đã bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, bà P.T.D (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ gọi điện giả 'chú Nam' mượn tiền, lừa đảo một tài xế 100 triệu đồng

Nguyễn Văn Cường có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị bắt khi tiếp tục sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu của một tài xế.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành củng cố hồ sơ, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

688.jpg
Đối tượng Cường tại cơ quan công an
Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn người đàn ông bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Tuyên Quang

Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Nhữ Khê đã phát hiện, ngăn chặn 1 công dân có dấu hiệu bị lừa tham gia việc nhẹ lương cao tại nước ngoài.

570103460-1294758019355108-5632709260484771983-n.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới