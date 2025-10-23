Bắt giữ 2 thiếu niên cướp điện thoại giữa ban ngày ở Thanh Hóa

Sau 1 ngày truy xét, Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại táo tợn giữa ban ngày.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 thiếu niên cướp điện thoại trên phố chỉ sau hơn 1 ngày truy xét.

Theo thông tin, khoảng 13h 50 ngày 20/10, tại đường Tống Duy Tân (phường Hạc Thành), một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra với thủ đoạn táo tợn.

Nạn nhân là em B.T.N.A (SN 2009, trú tại phường Hạc Thành), đang đi xe máy điện trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng nói trên đi xe máy ép sát từ phía sau. Chỉ trong tích tắc, chúng đã giật phăng chiếc điện thoại SamSung trị giá gần 5 triệu đồng mà nạn nhân đang cầm. Sau đó chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập tức vào cuộc và phối hợp với Công an phường Hạc Thành và Công an xã Thường Xuân để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau hơn một ngày đêm điều tra, truy xét căng thẳng, tối 21/10, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ thành công 2 đối tượng gây án.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Lê Thọ Thắng (SN 2010) và Lê Văn Hùng (SN 2009), cả hai đều trú tại xã Thường Xuân.

Việc bắt giữ nhanh chóng các đối tượng không chỉ thu hồi được tài sản cho nạn nhân mà còn kịp thời răn đe, ngăn chặn các hành vi phạm tội tương tự, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

