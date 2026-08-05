Trào lưu du lịch bền vững định hình lại xu hướng dịch chuyển của du khách

Không còn là hiện tượng nhất thời, trào lưu du lịch bền vững đang trở thành ưu tiên hàng đầu, thúc đẩy du khách Việt chọn lối sống xanh và có trách nhiệm.

Trào lưu du lịch bền vững đang nhanh chóng lan rộng và trở thành một trong những xu hướng dịch chuyển chủ đạo trên thị trường du lịch Việt Nam. Thay vì đơn thuần tìm kiếm những điểm check-in nổi tiếng hay trải nghiệm mang tính bề nổi, ngày càng nhiều người chủ động chọn lối sống xanh, chú trọng bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng bản địa trong mỗi hành trình.

(Ảnh: Vinpearl)

Sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy dịch chuyển

Sự thay đổi trong thị hiếu du khách đang tạo nên bức tranh mới cho toàn ngành du lịch. Các khảo sát quy mô lớn ghi nhận có đến 85% du khách Việt Nam hiện nay coi du lịch bền vững là tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Ý thức rõ nét về những mặt trái của du lịch phát triển như áp lực rác thải, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và tình trạng chi phí sinh hoạt đắt đỏ đè nặng lên người dân địa phương. Điều này đã thúc đẩy cộng đồng chủ động tìm kiếm các phương thức du lịch có trách nhiệm hơn.

(Ảnh: Phuotvivu)

Mối quan tâm này không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã nhanh chóng biến thành những quyết định thực tế. Đáng chú ý, có tới 40% du khách Việt chủ động né tránh các điểm đến đang chịu áp lực quá tải hạ tầng để tìm về những vùng đất mới hoang sơ. Đồng thời, xu hướng du lịch ngoài mùa cao điểm cũng được ưa chuộng nhằm tận hưởng trải nghiệm thư thả, giảm thiểu chi phí và góp phần điều hòa lượng khách, giảm áp lực vận hành lên tài nguyên địa phương xuyên suốt cả năm.

Lối sống xanh định hình lại toàn bộ hành trình

Trào lưu du lịch bền vững đang thâm nhập sâu vào từng lựa chọn nhỏ nhất của du khách. Từ khâu di chuyển, khoảng 50% người được khảo sát có kế hoạch ưu tiên các phương tiện phát thải thấp như metro, xe buýt công cộng, xe đạp hoặc đi bộ. Tại các đô thị lớn hay vùng cảnh quan sông nước, những hình thức di chuyển gắn liền với văn hóa bản địa như xích lô hay thuyền chèo truyền thống cũng được đón nhận tích cực như một cách tiếp cận điểm đến chậm rãi và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng xanh cũng được thể hiện qua thói quen cắt giảm rác thải nhựa, sử dụng bình nước cá nhân, túi vải và tuân thủ các quy tắc bảo tồn sinh thái tại khu vực nhạy cảm. Du khách ngày càng ý thức rõ việc giữ gìn thảm thực vật, bảo vệ động vật hoang dã và không để lại cặn bẩn hay rác thải tại các điểm tham quan.

Tối ưu hoá giá trị nhân văn cho cộng đồng bản địa

Một trụ cột quan trọng khác của trào lưu này nằm ở tinh thần chia sẻ lợi ích kinh tế với người dân địa phương. Thông qua thói quen ăn uống tại các quán ăn gia đình, mua sắm sản phẩm thủ công trực tiếp từ thợ lành nghề hay sử dụng dịch vụ hướng dẫn viên bản địa, dòng tiền của du khách được trực tiếp giữ lại để hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng thay vì chảy về các tập đoàn lớn.

(Ảnh: Lê Đạt)

Song song với giá trị kinh tế, sự tôn trọng bản sắc văn hóa và quy tắc ứng xử tại điểm đến đang trở thành thước đo cho một chuyến đi văn minh. Việc chủ động tìm hiểu phong tục tập quán, tuân thủ các quy định tại không gian tâm linh và học hỏi ngôn ngữ địa phương không chỉ giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm cá nhân, mà còn tạo dựng mối quan hệ gắn kết, biến mỗi hành trình thành một giá trị nhân văn bền vững cho cả du khách lẫn điểm đến.