Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản công bố ý định từ chức

Ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức.

Nguyễn Tuyến/TTXVN

Thủ tướng Ishiba đưa ra thông báo trên trong bối cảnh nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày càng có nhiều ý kiến yêu cầu tổ chức bầu Chủ tịch mới.

Trước đó, Thủ tướng Ishiba vẫn cam kết tiếp tục tại vị, bất chấp những lời chỉ trích kêu gọi ông chịu trách nhiệm về thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7. Phát biểu tại cuộc họp toàn thể của nghị sĩ đảng ở cả hai viện Quốc hội tuần trước, ông Ishiba tuyên bố ông có trách nhiệm định hướng cho các vấn đề chính sách như các biện pháp nhằm chống giá cả tăng cao và các biện pháp ứng phó với thuế quan của Mỹ. Ông nói: "Tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi thời điểm thích hợp".

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu họp báo tại Tokyo ngày 23/7/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu họp báo tại Tokyo ngày 23/7/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuy nhiên, trong nội bộ đảng LDP ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi tổ chức bầu Chủ tịch mới. Cố vấn tối cao Taro Aso là người nêu rõ quan điểm này. Ngoài ra, trong Nội các của Thủ tướng Ishiba cũng có một số thành viên tán đồng việc bầu Chủ tịch mới, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Keisuke Suzuki.

Tính đến ngày 6/9 đã có 18 trong số 47 cơ sở đảng cấp tỉnh trên cả nước quyết định kêu gọi bầu cử.
Theo kế hoạch, đảng LDP sẽ đưa ra quyết định vào ngày 8/9 xem có tổ chức bầu lãnh đạo mới hay không.

Giới chuyên gia nhận định, với những diễn biến trên, Thủ tướng Ishiba dường như muốn tránh tình trạng nội bộ đảng bị chia rẽ bằng cách đưa ra quyết định từ chức sớm, trước khi đệ trình bằng văn bản vào ngày 8/9.

Hiện có 2 gương mặt được đánh giá cao lên thay ông Ishiba là Bộ trưởng Nông nghiệp Koizumi Shinjiro và bà Sanae Takaichi, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ông Ishiba trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng năm 2024.

Dự kiến, Thủ tướng Ishiba sẽ tổ chức cuộc họp báo vào 6 giờ chiều ngày 7/9 (giờ địa phương).

