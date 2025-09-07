Hà Nội

Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố ý định từ chức

Theo Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do.

An An (Theo THX, JT)

Theo Tân Hoa Xã, Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK ngày 7/9 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Đảng LDP quyết định liệu có nên tổ chức bầu cử Chủ tịch Đảng trước thời hạn hay không trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông Ishiba từ chức.

Ông Ishiba dự kiến tổ chức họp báo vào lúc 18h chiều 7/9 (giờ địa phương).

nhat.png
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: Jiji.

Trong nội bộ Đảng LDP, 130 trong số 295 thành viên Quốc hội được cho là ủng hộ việc tổ chức bầu cử Chủ tịch Đảng trước thời hạn. Trong số đó có cả các nhân vật cấp cao cũng như các thành viên trong nội các của ông Ishiba, theo NHK.

Theo Japan Times, tuần trước, ông Ishiba vẫn thể hiện sự kiên định tiếp tục giữ chức vụ và giải quyết những thách thức mà Chính phủ đang phải đối mặt trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Hôm 5/9, ông Ishiba cam kết sẽ lãnh đạo Chính phủ thực hiện gói kích thích kinh tế trong những tháng tới.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức trong Đảng, một số người kêu gọi ông Ishiba từ chức trước cuộc bỏ phiếu của Đảng để ngăn sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ LDP.

Tối 6/9, ông Ishiba đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi và Phó Chủ tịch Đảng LDP Yoshihide Suga. Hai vị quan chức này được cho là đã thúc giục ông Ishiba từ chức trước cuộc bỏ phiếu hôm 8/9.

Phát biểu trên chương trình NTV vào tối 5/9, cựu Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho biết có khả năng ông Ishiba sẽ từ chức trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 8/9.

