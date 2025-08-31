Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹ ruột Thu Quỳnh là Thượng tá quân đội, đẹp quý phái

Giải trí

Mẹ ruột Thu Quỳnh là Thượng tá quân đội, đẹp quý phái

Mẹ đẻ của Thu Quỳnh có 33 năm trong quân ngũ, sở hữu nhan sắc vẻ mặn mà ở tuổi 64.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Quỳnh cho biết, mẹ đẻ của cô là Thượng tá quân đội. Ảnh: Vietnamnet.
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Quỳnh cho biết, mẹ đẻ của cô là Thượng tá quân đội. Ảnh: Vietnamnet.
“Bà 25 năm tuổi Đảng và 33 năm trong quân ngũ”, nữ diễn viên sinh năm 1988 tiết lộ về đấng sinh thành. Ảnh: Vietnamnet.
“Bà 25 năm tuổi Đảng và 33 năm trong quân ngũ”, nữ diễn viên sinh năm 1988 tiết lộ về đấng sinh thành. Ảnh: Vietnamnet.
Mẹ đẻ Thu Quỳnh năm nay 64 tuổi, sở hữu vẻ ngoài mặn mà. Ảnh: Saostar.
Mẹ đẻ Thu Quỳnh năm nay 64 tuổi, sở hữu vẻ ngoài mặn mà. Ảnh: Saostar.
Thu Quỳnh tiết lộ ảnh ngày trẻ của mẹ. Nữ diễn viên viết: “Nga Sói - Tên của mẹ - cái tên khiến nhiều người đàn ông "mê mệt" thời điểm đó không phải chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tình yêu mẹ dành cho sân khấu”. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Quỳnh tiết lộ ảnh ngày trẻ của mẹ. Nữ diễn viên viết: “Nga Sói - Tên của mẹ - cái tên khiến nhiều người đàn ông "mê mệt" thời điểm đó không phải chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tình yêu mẹ dành cho sân khấu”. Ảnh: Vietnamnet.
Nhiều khán giả nhận xét Thu Quỳnh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Ảnh: VOV.
Nhiều khán giả nhận xét Thu Quỳnh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Ảnh: VOV.
Theo VOV, Thu Quỳnh từng chia sẻ về hôn nhân của bố mẹ: “24/1/1988, 2 anh chị cả nên duyên vợ chồng, chốt kèo qua nhiều sóng gió của 4 năm yêu nhau... Sau 8 năm 159 ngày (30/9/1988 đến 02/03/1997), anh chị hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 gia đình quân nhân, 1 vợ 1 chồng 2 con”. Ảnh: VOV.
Theo VOV, Thu Quỳnh từng chia sẻ về hôn nhân của bố mẹ: “24/1/1988, 2 anh chị cả nên duyên vợ chồng, chốt kèo qua nhiều sóng gió của 4 năm yêu nhau... Sau 8 năm 159 ngày (30/9/1988 đến 02/03/1997), anh chị hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 gia đình quân nhân, 1 vợ 1 chồng 2 con”. Ảnh: VOV.
Thu Quỳnh cho biết, mẹ ruột và con gái là hai người phụ nữ tuyệt vời luôn ở trong trái tim cô. “Yêu thương thật nhiều”, Thu Quỳnh cho biết. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Thu Quỳnh cho biết, mẹ ruột và con gái là hai người phụ nữ tuyệt vời luôn ở trong trái tim cô. “Yêu thương thật nhiều”, Thu Quỳnh cho biết. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Thu Quỳnh chia sẻ Báo Văn Hóa, cô có một đại gia đình - nơi không chỉ có yêu thương mà còn là điểm tựa vững vàng nhất trong mọi chông chênh. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Thu Quỳnh chia sẻ Báo Văn Hóa, cô có một đại gia đình - nơi không chỉ có yêu thương mà còn là điểm tựa vững vàng nhất trong mọi chông chênh. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
“Bố tôi, dù đã nghỉ hưu, vẫn cần mẫn đưa đón bé Be đi học mỗi ngày”, Thu Quỳnh kể. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
“Bố tôi, dù đã nghỉ hưu, vẫn cần mẫn đưa đón bé Be đi học mỗi ngày”, Thu Quỳnh kể. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Nữ diễn viên còn cho biết, bố mẹ cô chưa bao giờ áp đặt con cái phải sống theo khuôn mẫu, mà luôn lắng nghe, chia sẻ, và tin tưởng vào sự lựa chọn của từng người. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Nữ diễn viên còn cho biết, bố mẹ cô chưa bao giờ áp đặt con cái phải sống theo khuôn mẫu, mà luôn lắng nghe, chia sẻ, và tin tưởng vào sự lựa chọn của từng người. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Thu Quỳnh #Thu Quỳnh #mẹ đẻ Thu Quỳnh #mẹ ruột Thu Quỳnh #con gái Thu Quỳnh #con trai Thu Quỳnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT