Johnny Trí Nguyễn tin Tuấn Trần trong phim mới sẽ khiến khán giả bất ngờ

Chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn tại showcase "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh" thu hút chú ý, bên cạnh màn ra mắt trailer của phim.

Mới đây, buổi showcase ra mắt phim điện ảnh huyền sử – võ thuật "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh" có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, cùng dàn diễn viên chính: Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Lê Minh Thuấn, Đăng Trần, Danis Nguyễn, Diệp Quang Bình, Hiền Ngô, Trần Quang Lộc, NSND Tự Long.

Tâm điểm của buổi showcase là màn ra mắt trailer chính thức cùng 3 trích đoạn đặc biệt được trình chiếu trực tiếp trên màn ảnh rộng. Trailer mở đầu bằng sự kiện Đinh Tiên Hoàng đế băng hà. 99 cỗ quan tài lặng lẽ rời Hoa Lư theo 7 hướng, gánh vác sứ mệnh bảo vệ bí mật mộ Vua Đinh.

Trailer hé lộ những màn cận chiến nảy lửa, võ thuật binh khí dồn dập do Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo. Mạch cảm xúc liên tục được nối liền bởi vô số phân cảnh của nghĩa lớn, lòng trung, tình yêu và sự hy sinh không màng nguy hiểm.

Các đạo diễn, diễn viên phim.

Trong phần giao lưu, các đạo diễn và các diễn viên chia sẻ cảm xúc khi lần đầu xem thành quả sau 83 ngày ghi hình. Hai diễn viên chính Tuấn Trần và Trần Thiên Tú nhắc lại những kỷ niệm và chấn thương trên phim trường Ninh Bình, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi được sống trọn vẹn với nhân vật trong một tác phẩm huyền sử có quy mô lớn.

Tuấn Trần.

Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn hào hứng cho biết: “Nếu như có cơ hội để quay về những ngày đầu tiên tập luyện của hai diễn viên chính, thì các bạn sẽ rất bất ngờ khi so với những màn hành động của các bạn trong phim”.

Johnny Trí Nguyễn.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhấn mạnh: "Tôi và đoàn phim thật sự biết ơn các sở ban ngành và nhân dân Ninh Bình. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người thì chi phí để sản xuất được phim này có thể phải tầm 200 tỷ đồng. Chính vì vậy, với tôi, đây là sản phẩm của tập thể".

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn đưa một hình ảnh của vị Hoàng hậu mang trên mình những sứ mệnh đặc biệt vào những thời khắc quan trọng của lịch sử đất Việt đến với khán giả. Tôi đã cố gắng đến 200% năng lực để hoàn thành sứ mệnh này”.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến bên chồng tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện, ê-kíp cũng giới thiệu MV nhạc phim chính thức "Tráng sĩ ca". Ca khúc do nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác, ca sĩ Đông Hùng thể hiện với phần hòa giọng của dàn diễn viên nam trong phim.

Phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh" dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 28/8.