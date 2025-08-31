Thu Quỳnh tham gia diễu hành A80 gây chú ý bởi nhan sắc, xuất thân đặc biệt

Hà Nội

Giải trí

Thu Quỳnh vinh dự được chọn làm Khối trưởng, đi đầu khối Văn hóa - thể thao trong buổi tổng duyệt A80. Cô gây chú ý bởi nhan sắc, xuất thân đặc biệt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong buổi tổng duyệt A80 chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, diễn viên Thu Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi dẫn đầu khối nghệ sĩ thuộc Khối Văn hóa - thể thao.
Thu Quỳnh vốn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng như: My Sói (Quỳnh Búp Bê), Thu Huệ (Về Nhà Đi Con), Khánh Thy (Hương Vị Tình Thân),...
Điều đặc biệt, Thu Quỳnh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống quân ngũ.
Mẹ ruột của cô là nghệ sĩ Cao Nga, hiện mang quân hàm Thượng tá. Bà đã có 33 năm công tác trong quân đội, 25 năm tuổi Đảng.
Nữ diễn viên Thu Quỳnh hiện làm mẹ của 2 con "đủ nếp đủ tẻ".
Quý tử đầu lòng của cô có tên thân mật là Be, năm nay 10 tuổi là con chung của Thu Quỳnh và chồng cũ - diễn viên Chí Nhân. Nữ diễn viên hạ sinh ái nữ vào tháng 5/2024, nhóc tì có tên gọi là Tằm và không chia sẻ về danh tính cha của bé.
Hơn 10 năm sau ly hôn, Thu Quỳnh dành thời gian cho gia đình, tham gia showbiz, sống kín tiếng về đời tư.
Cô chưa lấy lại hoàn toàn vóc dáng trước khi mang bầu nhưng đang tích cực luyện tập để tự tin hơn.
Hiện tại, Thu Quỳnh tận hưởng hạnh phúc khi luôn nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh
