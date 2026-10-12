Thu nhập từ tiếp thị liên kết từ Tiktok shop chịu thuế thu nhập cá nhân 5%

Cục Thuế vừa có hướng dẫn về nghĩa vụ thuế đối với cá nhân làm tiếp thị liên kết (affiliate) trên nền tảng thương mại điện tử. Nội dung nằm trong Công văn số 7403/CT-TMĐT ngày 6/10/2026, gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam. Văn bản được ban hành sau khi Chi cục Thuế Thương mại điện tử nhận được đề nghị hướng dẫn về kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với loại thu nhập này.

Theo công văn, cách tính thuế phụ thuộc vào bản chất khoản thu. Nếu cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, khoản này là thu nhập từ tiền lương, tiền công, và bên chi trả có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại, nếu cá nhân sáng tạo nội dung số, quảng bá sản phẩm hoặc làm tiếp thị liên kết rồi nhận tiền từ nền tảng hay nhãn hàng thông qua hoạt động kinh doanh, không phải tiền lương, khoản thu được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Khi đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.

Về thuế suất, Cục Thuế dẫn Luật Thương mại điện tử, theo đó tiếp thị liên kết là việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự gắn với nền tảng thương mại điện tử.

Do đó, hoạt động này áp dụng mức thuế dành cho cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số. Mức thuế thu nhập cá nhân là 5%, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Với TikTok Shop, Cục Thuế căn cứ Điều 43 Nghị định 252/2026/NĐ-CP để hướng dẫn trách nhiệm của chủ quản nền tảng. Nếu đơn vị này là nền tảng có cả chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, TikTok Shop phải khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhân trên nền tảng.

Công văn cũng hướng dẫn chứng từ cho doanh nghiệp chi trả dịch vụ tiếp thị liên kết khi tính chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi phải đáp ứng điều kiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP.

Nếu bên cung cấp dịch vụ là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, bên này phải đăng ký sử dụng hóa đơn để doanh nghiệp dùng làm chứng từ.

Với bên cung cấp có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng, hồ sơ phải có chứng từ chi trả tiền và bảng kê thu mua do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký. Trường hợp giá trị mua trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên của từng hộ, cá nhân, việc thanh toán phải không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, với hàng hóa, dịch vụ cung cấp qua nền tảng thương mại điện tử, chủ quản nền tảng có trách nhiệm cung cấp thông tin người mua, dữ liệu giao dịch, thời điểm giao hàng và trạng thái hoàn tất đơn hàng để người bán lập hóa đơn điện tử, theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP.