Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA được quảng bá, rao bán công khai trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook của ông Phan Huy Dũng.

Ngày 28/10, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Đội QLTT số 1 vừa thu giữ hơn 7.000 sản phẩm gắn nhãn hiệu ZARA nghi giả tại cơ sở kinh doanh tại khu đấu giá Đồng Danh - Đồng Cộc, phường Phú Lương (thành phố Hà Nội).

Theo đó, ngày 27/10/2025, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra cơ sở nêu trên, do ông Phan Huy Dũng làm chủ đang hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Cơ sở của ông Phan Huy Dũng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra hàng hóa và hóa đơn, lực lượng chức năng xác định cơ sở đang bày bán một lượng lớn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA gồm: 6.068 đôi guốc ghi nhãn hiệu ZARA; 1.203 đôi dép có bao bì in chữ ZARA; 239 đôi giày mang nhãn hiệu ZARA.

Tổng cộng hơn 7.500 sản phẩm các loại, đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA đang được ông Dũng kinh doanh.

Theo xác minh ban đầu, toàn bộ số hàng hóa này được quảng bá, rao bán công khai trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook. Hình ảnh, giá niêm yết và thông tin về sản phẩm mang nhãn hiệu ZARA được đăng tải thường xuyên trên trang này, hướng đến người tiêu dùng trong nước.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của ông Phan Huy Dũng và xử lý theo quy định của pháp luật.