Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Chân dung Chủ tịch KienlongBank gây sốt với trình diễn cực "cháy"

Chủ tịch KienlongBank Trần Ngọc Minh có gần 20 năm công tác tại các Ngân hàng, Tập đoàn lớn tại Việt Nam và nắm giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP HCM. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là tiết mục song ca Kết Nối do Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam thể hiện.

Trong phần biểu diễn này, Chủ tịch KienlongBank Trần Ngọc Minh gây ấn tượng mạnh với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực, và phong thái sân khấu tự tin. Đặc biệt, Chủ tịch Trần Ngọc Minh trực tiếp thực hiện phần đu dây trên không trung, xuất hiện ấn tượng giữa sân khấu lớn. Màn đu dây chưa từng có tiền lệ này lập tức trở thành tâm điểm của đêm gala, khiến khán giả không khỏi trầm trồ và phấn khích.

kienlong-banh1.jpg
kienlong-bank2.jpg
Chủ tịch KienlongBank gây sốt với màn đu dây trên không trung. Ảnh: Internet

Chủ tịch HĐQT TMCP Kiên Long (KienlongBank) Trần Ngọc Minh, sinh năm 1984 là một trong những chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng, có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bằng kinh nghiệm dày dặn, cùng tư duy mới và tầm nhìn chiến lược, Trần Ngọc Minh đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các ngân hàng như Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở và phụ trách Tài chính cho một số tập đoàn lớn ở các cương vị Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám Đốc...

Vị doanh nhân 8X bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 1/2021. Tháng 10/2021, Trần Ngọc Minh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/12/2021.

kienlong-bank4.jpg
Chủ tịch KienlongBank cùng nhân viên. Ảnh: Nguoiquansat

Từ ngày 9/7/2024, Trần Ngọc Minh được HĐQT tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027, chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT. Hiện tại Chủ tịch Trần Ngọc Minh đang là Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại ngân hàng KienlongBank, Trần Ngọc Minh đã đảm nhiệm các mảng việc trọng yếu như phát triển nguồn vốn, mở rộng khách hàng chiến lược, xây dựng cơ chế bán sản phẩm dịch vụ, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ bán hàng tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh.

Tại KienlongBank, ông Trần Ngọc Minh được đánh giá là nhân tố quan trọng trong chiến lược đổi mới, số hóa toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Trần Ngọc Minh là một trong số ít lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản Facebook. Trên trang cá nhân của mình, vị doanh nhân 8X thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, vừa dành thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, vừa cập nhật những hoạt động cùng Ngân hàng Kiên Long.

#Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam #Sự kiện kỷ niệm 30 năm KienlongBank #Màn trình diễn gây sốt của Chủ tịch #Chiến lược đổi mới ngân hàng #Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Trần Ngọc Minh #Hoạt động truyền thông và mạng xã hội của lãnh đạo ngân hàng

Bài liên quan

Chủ tịch ACB lên tiếng về tin đồn lãnh đạo ngân hàng đánh bạc

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đều lên tiếng bác bỏ về thông tin thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD…

Trước đó, trong livestream của lãnh đạo một công ty ở Bình Dương, người này nói rằng ông Trần Hùng Huy thường xuyên đi đánh bài, thua cả chục triệu USD một lần. Thông tin trên khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Tối 4/1, Ngân hàng ACB phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung CEO 8X vừa kết hôn với Á hậu Quỳnh Châu

Chồng Á hậu Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng sáng lập, kiêm CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt.

Sau lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, làng giải trí tiếp tục đón tin vui Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu kết hôn cùng doanh nhân Phát Nguyễn.

Chồng Á hậu Quỳnh Châu tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ngọc Phát từng du học tại Anh, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, hiện có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong ba người sáng lập PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech).

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới