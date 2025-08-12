Threads của tỷ phú Zuckerberg cán mốc 115 triệu người/ngày

Sau 2 năm ra mắt, Threads thu hút hơn 115 triệu người dùng mỗi ngày, trở thành “át chủ bài” mới trong đế chế Meta bên cạnh Facebook và Instagram.
Bé Nala - con gái của diễn viên Quỳnh Lương và Tiến Phát vừa chào đời, chưa lộ diện hoàn toàn.
Honda Nhật Bản đã ra mắt phiên bản mô hình thu nhỏ của chiếc xe đã giành chiến thắng tại giải đua xe Công thức 1 năm 1965, đó là khung gầm RA272 số hiệu #103.
Dãy núi Rockies là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của Bắc Mỹ, trải dài hàng ngàn kilômét qua nhiều vùng sinh thái khác nhau.
Những ngày gần đây, Biển hồ Galilee ở Israel đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu một cách bí ẩn. Một số người cho rằng đó là cảnh báo về một "điềm xấu".
Ấn Độ tạm dừng mua sáu máy bay P-8I Poseidon từ Mỹ, sau khi Washington áp thuế 25%, khiến chi phí tăng vọt và căng thẳng song phương leo thang.
Chỉ trong 72 giờ qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu năm 2025; trong khi quân Nga tiến nhanh về phía bắc Pokrovsk.
Quyết định gác lại công việc MC ở các giải Liên quân mobile thời gian tới của Kim Ngân khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ lẫn tiếc nuối.
Dạo gần đây, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ liên tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ chẳng kém gì thuở mới đôi mươi dù đã là mẹ của hai con.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8, muốn thành việc lớn Sư Tử đừng tin vào lời hứa hẹn, hãy nhìn vào hành động thực tế. Nhân Mã có thể bị kẹt vốn.
Chỉ có đúng 3 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ tại Việt Nam và đại gia Jacky bí ẩn đang giữ 2 chiếc. Hiện đang có một chiếc được chào bán trên sàn xe cũ.
Giữa đô thị chật chội và ồn ào, tòa nhà sừng sững như một khu rừng nhiệt đới, vượt lên trên công năng, kết nối con người với nhau và với thiên nhiên.
Trung Quốc sắp có robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026.
Tiểu Vy diện đồ bơi hai mảnh khéo khoe hình thể căng tràn. Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khoe body nuột nà trong bộ đồ ôm sát, cắt xẻ.
Lê Khánh Chi, em gái của cựu danh thủ Lê Công Vinh, vừa khiến người hâm mộ không thể rời mắt với loạt ảnh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trên bãi biển.
Giữa tháng 8, năng lượng vũ trụ chuyển dịch, mang đến may mắn tột đỉnh cho 3 con giáp. Cơ hội vàng để bứt phá sự nghiệp, tài lộc dồi dào và tình duyên viên mãn.
Việc tìm thấy chiếc cân sắt 1.600 năm tuổi này cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về đời sống thương mại của thành phố Uzuncaburç trong thời kỳ La Mã.
Ngôi mộ Kitô giáo cổ xưa chứa tấm vải liệm vàng tím hé lộ nhiều sự thật kinh ngạc về tục chôn cất tại Saint-Pierre-l'Estrier.
11 cá thể rùa con vừa nở từ ổ trứng tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai). Theo đó, cán bộ và người dân trên đảo đã bảo vệ, thả chúng về biển.
Google cảnh báo tin tặc đang vượt qua xác thực 2FA, khuyên người dùng Gmail chuyển sang passkey để bảo mật tốt hơn.
Mitsubishi Triton thế hệ mới trình làng từ năm 2023, nhưng nhiều khả năng sẽ sớm được nâng cấp mới. Xe được cho là sẽ lấy cảm hứng thiết kế từ SUV Destinator