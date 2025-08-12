Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Threads của tỷ phú Zuckerberg cán mốc 115 triệu người/ngày

Số hóa

Threads của tỷ phú Zuckerberg cán mốc 115 triệu người/ngày


Sau 2 năm ra mắt, Threads thu hút hơn 115 triệu người dùng mỗi ngày, trở thành “át chủ bài” mới trong đế chế Meta bên cạnh Facebook và Instagram.

Thiên Trang (TH)
Threads ra mắt tháng 7/2023 như lời đáp trả của Meta trước X/Twitter.
Threads ra mắt tháng 7/2023 như lời đáp trả của Meta trước X/Twitter.
Nhờ liên kết đăng nhập Instagram, ứng dụng đạt tăng trưởng thần tốc ngay từ đầu.
Nhờ liên kết đăng nhập Instagram, ứng dụng đạt tăng trưởng thần tốc ngay từ đầu.
Sau giai đoạn chững lại, Threads bất ngờ bứt phá mạnh trong nửa đầu 2025.
Sau giai đoạn chững lại, Threads bất ngờ bứt phá mạnh trong nửa đầu 2025.
Tính đến tháng 6/2025, Threads có 115,1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.
Tính đến tháng 6/2025, Threads có 115,1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.
Con số này tăng 127,8% so với cùng kỳ, tiến sát X vốn đạt 132 triệu (DAU người dùng tích cực).
Con số này tăng 127,8% so với cùng kỳ, tiến sát X vốn đạt 132 triệu (DAU người dùng tích cực).
Meta chính thức mở quảng cáo toàn cầu trên Threads từ tháng 4/2025.
Meta chính thức mở quảng cáo toàn cầu trên Threads từ tháng 4/2025.
Ứng dụng được định vị là không dẫn dắt tin tức, tập trung vào nội dung “an toàn thương hiệu”.
Ứng dụng được định vị là không dẫn dắt tin tức, tập trung vào nội dung “an toàn thương hiệu”.
Threads đang trở thành trụ cột chiến lược mới của Meta trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ.
Threads đang trở thành trụ cột chiến lược mới của Meta trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Threads #Meta #Người dùng hàng ngày #X/Twitter #ứng dụng mạng xã hội #đầu tư quảng cáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT